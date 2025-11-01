41.ª Festa da Castanha com recorde de participantes e novas atracções

O Curral das Freiras é placo por estes dias da 41.ª edição da Festa da Castanha, evento que celebra o fruto que marca a identidade da freguesia. Organizada pela Casa do Povo do Curral das Freiras, a edição deste ano destaca-se pelo recorde de mais de 500 figurantes no tradicional cortejo alegórico e pela estreia de uma cerveja artesanal de castanha.

O desfile temático ‘Raízes e Futuro’ vai para a estrada pelas 15 horas deste sábado, 1 de Novembro, com a participação de crianças, jovens e seniores, representando diferentes momentos da apanha e da transformação da castanha.

Este ano, há um maior número de barracas tradicionais de comes e bebes que colocam em destaque as iguarias madeirenses, entre elas algumas feitas com a ‘rainha’ da festa, a castanha, num total de 19 espaços comerciais.

A grande novidade da 41.ª edição da festa foi o lançamento da cerveja artesanal de castanha, resultado de uma parceria entre a Casa do Povo e a marca Pesquita, de Câmara de Lobos.

O evento conta ainda com transportes públicos com horários alargados e zonas de estacionamento periféricas com serviço de transfer até às 19 horas.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, falhou o evento para o qual tinha presença confirmada. O gabinete da Presidência justificou a ausência com o facto de o Executivo Madeirense estar a preparar a viagem oficial a Bruxelas da próxima semana, onde vai participar na conferência ‘Voltar a colocar as RUP no centro da agenda política europeia’.