6.ª edição do 'Funchal City Race' realiza-se a 9 de Novembro com 280 inscritos

A 6.ª edição da prova 'Funchal City Race' realiza-se no próximo domingo, dia 9 de Novembro, organizada pelo Clube Aventura da Madeira. Neste momento, a prova conta já com 280 inscritos, representando 14 clubes federados na Federação Portuguesa de Orientação, um clube sueco e participantes individuais.

De acordo com nota enviada à imprensa, a concentração para o início da prova de orientação acontece no passeio sul da Avenida do Mar, junto à Marina do Funchal, e os onze percursos de Orientação previstos para o evento irão decorrer em espaços públicos, arruamentos, parques e jardins da frente mar e zona velha da cidade do Funchal.

"A 6.ª Edição do Funchal City Race pontua para o ranking da Taça da Madeira de Orientação 2025, em ambiente urbano, e promove a actividade física nos espaços públicos da cidade do Funchal através da Orientação pedestre. A prova tem percursos abertos a toda a população, sendo possível a participação individual ou em grupo", refere a mesma informação.

Programa

Domingo, 9 de novembro de 2025

8:45 – Abertura do Secretariado no local da prova – Avenida do Mar (Passeio público a oeste da entrada de veículos da Marina do Funchal)10:00 – Início das Partidas

11h20 - Previsão do fim das partidas

12h30 – Entrega de Prémios.