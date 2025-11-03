José Frias apadrinha a 65.ª Volta à Cidade do Funchal

A Volta à Cidade do Funchal celebra este ano a sua 65.ª edição, reafirmando-se como uma das mais emblemáticas e tradicionais provas de atletismo de estrada de fim de ano em Portugal.

Realizada na capital madeirense, esta prova histórica continua a unir gerações de atletas e entusiastas do desporto, sendo um verdadeiro símbolo do espírito festivo e competitivo que marca o encerramento do calendário desportivo regional.

A edição de 2025 contará com um padrinho muito especial: o madeirense José Frias, atleta que conquistou por duas vezes a prestigiada 'São Silvestre do Funchal' nos anos 1984 e 1985. O seu envolvimento simboliza a ligação entre o passado e o presente da corrida, inspirando novos participantes e homenageando a excelência desportiva da Madeira.

Inscrições abertas

As inscrições abriram esta semana, dando início à contagem decrescente para mais uma grande festa do atletismo madeirense. A organização volta a apostar num evento aberto a todas as idades, incentivando a participação tanto de corredores experientes como de famílias e amantes da corrida que desejam viver a energia única desta prova noturna pelas ruas do Funchal.

Com tradição, emoção e um percurso repleto de história, a Volta à Cidade do Funchal promete voltar a encher as ruas de cor, energia e entusiasmo, reafirmando o seu estatuto como uma das mais míticas provas do calendário nacional.

Prova principal terá o tio de partida pelas 18h30

Ao contrário de outras edições passadas a principal prova da 'Volta' tem o seu início este ano agendado para as 18h30, segundo informações dadas pela Associação de Atletismo da Madeira. O facto do evento realizar-se, em 2025, no domingo, fez com que a organização optasse por este horário em vez do habitual, onde o tiro de partida era dado pelas 20 horas.

Assim sendo a abertura de todo o evento, também tem novo horário, com a animação a começar logo pelas 15 horas, seguindo-se depois a prova destinadas a atletas em cadeira de rodas, as competições para os escalões mais novos (sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16) seguindo depois a tradicional Marcha da Saúde.