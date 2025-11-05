 DNOTICIAS.PT
Desporto

Revista Marítimo regressa com uma nova edição

Foto CSM
Foto CSM

Apresentação oficial está marcada para amanhã às 19 horas no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

A Revista do Club Sport Marítimo está de regresso já este mês de Novembro.

A apresentação oficial terá lugar amanhã, 6 de novembro, pelas 19 horas, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Num evento aberto ao público este contará com a presença de vários intervenientes desta edição da revista, que participarão numa breve conversa sobre os temas abordados.

De referir que esta publicação semestral divulga as diversas actividades e projectos do Universo maritimista, permitindo aos sócios, adeptos e simpatizantes acompanhar de perto a dinâmica do clube nas suas diferentes vertentes.

