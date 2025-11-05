Revista Marítimo regressa com uma nova edição

A Revista do Club Sport Marítimo está de regresso já este mês de Novembro.

A apresentação oficial terá lugar amanhã, 6 de novembro, pelas 19 horas, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Num evento aberto ao público este contará com a presença de vários intervenientes desta edição da revista, que participarão numa breve conversa sobre os temas abordados.

De referir que esta publicação semestral divulga as diversas actividades e projectos do Universo maritimista, permitindo aos sócios, adeptos e simpatizantes acompanhar de perto a dinâmica do clube nas suas diferentes vertentes.