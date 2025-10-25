Praça do Município recebeu 2.ª edição do ‘CBSF Challenge’

A Praça do Município foi hoje palco da 2.º edição do ‘CBSF Challenge’, uma prova destinada a bombeiros organizada pela Companhia dos Bombeiros Sapadores do Funchal, no âmbito das comemorações do seu aniversário que se assinalou a 4 de Outubro.

Este ano, estiveram em prova 10 equipas de diversas corporações da Região, nomeadamente dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Municipais de Machico e dos Bombeiros do Aeroporto, que procuraram dar o seu melhor ultrapassando os obstáculos no menor tempo.

Ao DIÁRIO, o professor Frederico Castro explicou que o objectivo desta prova passou por treinar os bombeiros para situações reais, mostrar à população o trabalho que é feito no terreno e promover a interação entre os elementos das diversas corporações.

No exercício os bombeiros fizeram um salvamento, abertura de porta, ligação de linhas de mangueira, testaram também a passagem em espaços confinados e foram aplaudidos por vários populares que assistiram ao desafio.

A equipa vencedora foi uma equipa da casa, composta por David Vieira e Rui Alves, com um tempo de 4.05.