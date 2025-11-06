GR destaca papel das Casas do Povo no desenvolvimento das comunidades rurais
Foi no âmbito das comemorações de mais um aniversário da Casa do Povo de São Jorge, no concelho de Santana, que o director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural destacou o papel das Casas do Povo no desenvolvimento das comunidades rurais.
Marco Caldeira, refere a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, em comunicado, enfatizou o trabalho de proximidade levado a cabo por estas instituições, através as actividades que desenvolvem, mas também dos "projectos inovadores" que, refere a tutela, "muito contribuem para uma freguesia mais dinâmica, participativa e inclusa".
Nunca será demais elogiar todas e quaisquer iniciativas que contribuam para a economia, a coesão territorial e o bem-estar de toda a população da Madeira e do Porto Santo, nunca esquecendo que as pessoas são a razão de ser de todas as estratégias, projectos e acções, em todas as áreas de actuação, incluindo o desenvolvimento rural. Marco Caldeira, director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Em representação de Nuno Maciel, o director regional reiterou, igualmente, o apoio prestado pelo Governo Regional às Casas do Povo, enquanto felicitava a Casa do Povo de São Jorge pelo trabalho desenvolvido e pelo assinalar de mais um aniversário da instituição.