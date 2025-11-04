Casa do Povo da Calheta promove sessão de divulgação sobre os Centros Qualifica

Numa lógica de proximidade, a Casa do Povo da Calheta e o seu Polo de Emprego, em colaboração com a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, vão promover no dia 28 de Novembro, às 11 horas, uma sessão de divulgação sobre os Centros Qualifica.

Os Centros Qualifica destinam-se a adultos que pretendem melhorar a sua formação escolar, concluindo o 4.º, 6.º, 9.º ou 12.º ano, adquirir novas competências ou aprofundar conhecimentos em áreas relevantes para o seu percurso pessoal e profissional. Os centros permitem ainda o reconhecimento e certificação da experiência profissional, através do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), valorizando, assim, o saber adquirido ao longo da vida.

O programa é também uma oportunidade para pessoas provenientes de outros países que enfrentam dificuldades na validação das suas habilitações escolares, oferecendo-lhes uma via para regularizar a sua situação académica em Portugal.

As sessões de orientação no âmbito do processo RVCC serão realizadas na Calheta, após a avaliação individual dos participantes.

A sessão é aberta ao público em geral. Para participar, basta realizar a sua inscrição preenchendo o formulário.