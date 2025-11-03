Idoso cai no Estreito e entra em paragem cardiorrespiratória

Um homem na casa dos 70 anos sofreu hoje uma queda na Rua António Prócoro Macedo Júnior, no Estreito de Câmara de Lobos, e entrou em paragem cardiorrespiratória.

O idoso foi reanimado pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.