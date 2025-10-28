Governo Regional reforça cooperação com a Casa do Povo da Camacha

A secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta terça-feira, 28 de Outubro, a Casa do Povo da Camacha, no âmbito do reforço da cooperação entre o Governo Regional e as instituições de base comunitária.

Durante a visita, que contou com a presença da directora Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, e da vogal do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, foram analisadas as respostas sociais em curso, a evolução das actividades da instituição e os instrumentos de cooperação em vigor.

A Casa do Povo da Camacha, fundada em 1937 e reconhecida como instituição de utilidade pública desde 2021, mantém em funcionamento serviços como o Centro de Dia e o Centro de Convívio, que apoiam diariamente dezenas de utentes com o apoio do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM.

Na ocasião, o presidente da Casa do Povo da Camacha, Ricardo Vasconcelos, sublinhou que missão social e cultural da instituição "permanece viva graças ao empenho diário da sua equipa”, destacando a disponibilidade da casa do povo para “continuar a crescer e a modernizar-se ao serviço da comunidade”.

No final da reunião, Paula Margarido destacou a importância do trabalho desenvolvido pela instituição na promoção da coesão social e garantiu que o Governo Regional: “Este trabalho de proximidade faz a diferença na vida das pessoas. A Casa do Povo da Camacha soube adaptar-se aos tempos, mantendo a sua vocação solidária e comunitária. O Governo Regional continuará a apoiar quem cuida das pessoas e promove a coesão no território."