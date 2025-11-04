BE afirma que GR não pode continuar a "assobiar para o lado" à especulação imobiliária

O Bloco de Esquerda, através de comunicado, alerta para o agravamento da situação da habitação na Região e chama o Governo Regional a ter coragem para "enfrentar a especulação imobiliária e devolver à habitação o seu verdadeiro sentido social".

O partido refere que "o aumento constante e acentuado dos preços das casas, em todos os concelhos, tanto na compra como no arrendamento, está a excluir milhares de madeirenses do acesso a uma habitação digna". "A escalada dos preços não é inevitável — é o resultado de escolhas políticas. A ausência de regulação, a promoção do investimento especulativo e o crescimento descontrolado do alojamento local têm transformado a habitação num negócio para poucos, em vez de um direito para todos", aponta Dina Letra.

O BE considera inaceitável que, na Madeira, tantas famílias, jovens e trabalhadores vivam em insegurança habitacional "enquanto proliferam projectos de luxo e investimentos que não servem a população".

Entre as propostas está "a criação de mecanismos de regulação, limitação e controlo de preços no arrendamento e na compra de casa; o investimento público na construção e reabilitação de habitação a custos controlados; a limitação da expansão do alojamento local e medidas que impeçam a utilização especulativa de imóveis; e a protecção efectiva dos inquilinos, garantindo estabilidade nos contratos e travando aumentos abusivos".

"A Madeira precisa de uma política de habitação que ponha as pessoas à frente dos interesses do mercado. O direito a viver na Região, a ter uma casa que o salário possa pagar, não pode depender da carteira de cada um", considera Dina Letra

