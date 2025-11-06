Dulce Veloza marcou "indelevelmente o desenvolvimento das finanças regionais"

No Conselho de Governo, desta quinta-feira, o executivo madeirense aprovou um voto de pesar pelo falecimento de Dulce Veloza, directora regional do Orçamento e do Tesouro, em reconhecimento ao seu percurso exemplar na administração pública.

"Durante todo este largo período em que desempenhou funções público, foi um elemento fundamental e incontornável no domínio das finanças públicas, em especial no exercício das funções referentes ao Orçamento e Conta da Região, afirmando-se como uma referência da administração pública regional pela sua elevada competência, dedicação, lealdade, sentido de responsabilidade profissional e excecional capacidade de trabalho", pode ler-se na nota do Governo Regional

Notável pela sua inteligência, conhecimentos técnicos profundos e qualificações superiores, era ainda um ser humano de rara cordialidade e discrição na sua postura, tendo sempre presente o dever de servir os melhores interesses da Região Autónoma da Madeira. A sua capacidade de conjugar rigor técnico com sensibilidade humana, bem como a sua visão estratégica e sentido de Estado, marcaram indelevelmente o desenvolvimento das finanças regionais. Governo Regional

Morreu Dulce Veloza directora Regional de Orçamento e Tesouro A Presidência do Governo Regional da Madeira comunicou esta quarta-feira, 5 de Novembro, "com profundo pesar" o falecimento de Dulce Feliciana Alves Faria Veloza, directora Regional de orçamento e Tesouro.

Dulce Veloza ingressou na Administração Pública Regional da Região Autónoma da Madeira em Novembro de 1990. Ao longo de quase 35 anos de carreira, "desempenhou com dedicação e excelência diversas funções de grande relevância e responsabilidade".

Exerceu, entre outros, os cargos de subdirectora da Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade e, posteriormente, da Direcção Regional do Orçamento e Tesouro. Em 2020, foi nomeada directora Regional do Orçamento e Tesouro, função que desempenhou "com reconhecido mérito até à data do seu falecimento".