Funchal é segunda cidade mais cara para comprar casa, Porto Santo onde subiu mais, 29,9%

Os preços das casas na Madeira aumentaram 15%, metade do ocorrido no Porto Santo (29,9%) em Outubro de 2025, sendo que a capital madeirense, Funchal, é a segunda cidade mais cara em Portugal para adquirir uma habitação. No país, os preços subiram 8,7% no mês passado face ao mesmo período de 2024, segundo o índice de preços do idealista. "Comprar casa tinha um custo de 2.970 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Outubro, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral, os preços subiram 1,5%", frisa a nível nacional.

Assim, refere o portal imobiliário, "os preços das casas em outubro subiram nas 19 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas, com Beja (30,6%), Santarém (27,8%) e Portalegre (24,1%) a liderarem a lista das maiores subidas anuais. Seguem-se Guarda (21,0%), Setúbal (19,2%), Ponta Delgada (12,6%), Funchal (12,2%), Évora (11,7%), Viana do Castelo (11,1%), Coimbra (10,3%), Braga (10%), Leiria (9,2%), Aveiro (9%), Viseu (7,9%), Faro (7,2%), Bragança (4,5%), Porto (4,3%), Lisboa (4,1%) e Vila Real (3,7%)".

Uma vez que, de longe, "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.886 euros/m2", resta frisar que logo a seguir continuam "Funchal (3.907 euros/m2) e Porto (3.844 euros/m2)", que "ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente", à frente de "Faro (3.370 euros/m2), Setúbal (2.964 euros/m2), Aveiro (2.705 euros/m2), Évora (2.516 euros/m2), Ponta Delgada (2.364 euros/m2), Coimbra (2.208 euros/m2), Braga (2.118 euros/m2), Viana do Castelo (2.074 euros/m2), Leiria (1.719 euros/m2), Santarém (1.655 euros/m2), Viseu (1.643 euros/m2), Vila Real (1.397 euros/m2), Beja (1.326 euros/m2), Bragança (1.060 euros/m2), Guarda (1.005 euros/m2) e Portalegre (1.003 euros/m2)".

O idealista destaca, ainda que na análise por distritos e ilhas, "as maiores subidas de preços tiveram lugar na ilha de Porto Santo (29,9%), ilha Terceira (21,5%), ilha de São Miguel (20,5%), ilha de São Jorge (20,2%), Santarém (19,6%), Setúbal (18,5%), ilha do Pico (17,3%), Beja (16,1%), Castelo Branco (15,9%), Guarda (15,9%), ilha da Madeira (15,4%), Portalegre (15%), Aveiro (14,2%), Viseu (14,1%), Braga (11,6%), Leiria (11%), Faro (9,3%), Évora (9,2%), Viana do Castelo (8,5%), Lisboa (8,1%), Porto (7,3%), ilha de Santa Maria (6,4%), Coimbra (5,7%) e Vila Real (4,7%)", sendo que "em Bragança (-3,2%) registou-se uma descida dos preços durante esse período".

Ilha da madeira em 3.º, Porto santo em 4.º

No que toca ao valor por metro quadrado, "o ranking dos distritos e ilhas mais caras para comprar casa é liderado por Lisboa (4.487 euros/m2), seguido por Faro (3.849 euros/m2), ilha da Madeira (3.693 euros/m2), ilha de Porto Santo (3.226 euros/m2), Setúbal (3.114 euros/m2), Porto (2.992 euros/m2), ilha de São Miguel (2.246 euros/m2), Aveiro (1.975 euros/m2), Leiria (1.877 euros/m2), Braga (1.832 euros/m2), ilha do Pico (1.619 euros/m2), Viana do Castelo (1.604 euros/m2), ilha Terceira (1.599 euros/m2), Coimbra (1.548 euros/m2), Évora (1.525 euros/m2), Santarém (1.479 euros/m2), ilha de São Jorge (1.448 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.425 euros/m2) e Beja (1.352 euros/m2)", aponta.

Quanto aos "preços mais económicos para adquirir habitação encontram-se em Viseu (1.252 euros/m2), Vila Real (1.088 euros/m2), Castelo Branco (995 euros/m2), Bragança (913 euros/m2), Portalegre (893 euros/m2) e Guarda (812 euros/m2)".

Por fim, refere que "nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda aumentaram em todas as regiões do país. A liderar as subidas encontra-se a Região Autónoma dos Açores, com uma variação anual de 20,8%, seguida pelo Alentejo (18,7%), Região Autónoma da Madeira (15,6%), Centro (11,0%), Área Metropolitana de Lisboa (9,6%), Algarve (9,3%), e Norte (6,5%)".

Já no valor, "a Área Metropolitana de Lisboa, com 4.151 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.849 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (3.684 euros/m2) e Norte (2.471 euros/m2). Seguem-se a Região Autónoma dos Açores (1.931 euros/m2), o Alentejo (1.904 euros/m2) e o Centro (1.651 euros/m2), que são as regiões mais baratas para comprar casa". conclui.