Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha celebra 77 anos

O Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha celebra, amanhã, o seu 77.º aniversário, reafirmando o compromisso com a preservação, promoção e transmissão da identidade e das tradições culturais da ilha da Madeira, em particular da freguesia da Camacha.

O programa comemorativo tem início às 10 horas, com a deposição de flores no Cemitério Municipal da Camacha, num momento de homenagem aos antigos elementos do grupo que já partiram, reconhecendo o contributo de todos os que ajudaram a construir o seu percurso ao longo de mais de sete décadas.

Às 11h horas realiza-se uma missa de acção de graças na Igreja Paroquial da Camacha, com a participação musical do grupo, sob direcção da maestrina Maria dos Anjos e acompanhamento ao órgão por José Alberto Gonçalves.

As celebrações culminam às 12h15, com uma actuação no adro da igreja, aberta à comunidade, assinalando simbolicamente '77 anos a Cantar e a Bailar' e celebrando a continuidade de uma das mais emblemáticas expressões do folclore madeirense.