Enfermeira do SESARAM distinguida com dois prémios em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica

A enfermeira especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM, Ana Pereira, foi recentemente distinguida com dois prémios de excelência em comunicação científica na área da Enfermagem de Saúde Mental.

Em nota emitida, o SESARAM revela que a profissional obteve o 1.º Prémio nas comunicações orais do III Encontro de Benchmarking em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, promovido pela MCEESMP da Ordem dos Enfermeiros, que decorreu em 2025, subordinado ao tema “Inovação e Humanização na Era Digital: Desafios para a ESMP”.

O reconhecimento sucede ao prémio obtido no II Encontro de Benchmarking em 2022, onde a enfermeira já havia conquistado o 1.º lugar com o projeto CAEDO – Consulta de Apoio Emocional ao Doente Oncológico.

Paralelamente, a enfermeira Ana Pereira foi também distinguida com o 2.º Prémio nas comunicações orais no XVI Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental (ASPESM).

Os dois prémios resultam da apresentação do trabalho de investigação desenvolvido no âmbito do Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, que consistiu na criação de um programa psicoterapêutico de enfermagem composto por 10 sessões mistas, ao longo de seis meses, destinado a pessoas com diagnóstico de doença oncológica.

O programa tem como principal objectivo capacitar precocemente os utentes para um processo de adaptação à doença com o menor sofrimento emocional possível, promovendo simultaneamente a estruturação e sistematização das intervenções dos enfermeiros especialistas em Saúde Mental e Psiquiátrica que realizam a Consulta de Apoio Emocional ao Doente Oncológico (CAEDO).

O SESARAM congratula-se com esta distinção, que reconhece o mérito, a inovação e o contributo científico dos seus profissionais para o avanço da Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica em Portugal.