Governo incentiva privados a usar água do mar

A notícia que faz a machete da edição desta sexta-feira, último dia do mês de Outubro, dá conta de que o Governo incentiva os privados a usar água do mar. Só seis hotéis e um privado estão a recorrer ao oceano para encherem as suas piscinas. Ambiente quer que a água potável seja poupada e destinada apenas ao consumo humano.

No desporto, dizemos-lhe que o Marítimo foi surpreendido. Os verde-rubros estiveram a vencer a União de Leiria, do técnico madeirense Fábio Pereira, mas permitiram a reviravolta na segunda parte (1-3), somando a segunda derrota consecutiva.

Nesta edição, leia, também, que Lisboa cria um grupo de trabalho para rever a Lei das Finanças Regionais e que o reforço da brigada helitransportada só acontece em 2026.

Por fim, à capa, trazemos um conjunto de projectos de psicologia organizacional que mostram que o bem-estar dos colaboradores aumenta a produtividade e melhora a comunicação. São apenas algumas das vantagens de levar a saúde mental às empresas.

