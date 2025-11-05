Amigos de turista desaparecido na Madeira juntam-se para procurá-lo

Alguns amigos do turista polaco que desapareceu nas serras da Madeira no último domingo juntaram-se para procurá-lo.

Segundo a irmã do estrangeiro, os amigos residem na Madeira há alguns anos mas não ficaram indiferentes às notícias e vão continuar as buscas na zona onde foi verificado o último sinal do telemóvel de Igor Holewiński.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o turista informou que ia realizar uma caminhada sozinho em direcção ao Pico Ruivo. Desde então ninguém sabe do seu paradeiro.

A Brigada de Busca e Salvamento da PSP, em coordenação com o Serviço Regional de Protecção Civil, também esteve empenhada nas buscas desde domingo, mas até ao momento o homem não foi encontrado.

Igor Holewiński mede 1.95 m, tem cabelo loiro e usa óculos, informou a irmã.

Sabe-se também que o jovem está de férias na Madeira com a namorada.