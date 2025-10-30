Marítimo permite reviravolta e perde com União de Leiria (1-3)

O Marítimo foi derrotado, esta noite, nos Barreiros, pela União de Leiria (1-3), em jogo da 9.ª jornada da II Liga.

No regresso do treinador madeirense Fábio Pereira, agora ao serviços dos leirienses, ao Estádio do Marítimo, os verde-rubros dominaram a primeira parte, período de jogo onde se colocaram em vantagem, aos 11 minutos, com um golo de Simo.

Na segunda parte, porém, a equipa comandada por Vítor Matos cometeu erros fatais, permitindo a reviravolta dos leirienses num curto espaço de quatro minutos, com golos de Daniel Borges (72) e Juan Muñoz (76). Uma vitória consumada aos 88 minutos, através de um golo de Miguel Maga.

Com este resultado, a União de Leiria passou a somar 15 pontos, ultrapassando o Marítimo que se mantém com 14.