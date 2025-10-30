Conheça os ‘onzes’ do Marítimo – União de Leiria

O Marítimo procura esta noite retomar os lugares do pódio na II Liga, mas para isso terá que ter sucesso no jogo com a União de Leiria, numa partida referente à nona jornada do campeonato e que tem o seu início agendado para as 20h15 no Estádio do Marítimo.

Frente à formação leiriense, que é ‘comandada’ pelo treinador madeirense Fábio Pereira, que na época passada passou pelos verde-rubros, o treinador Vítor Matos veio a mexer na equipa, em relação à jornada anterior onde foi derrotado no reduto do FC Porto B.

Para a defesa está de regresso Romain Correia para o lugar de Rodrigo Borges, enquanto no meio-campo Danilovic e Carlos Daniel substituem Guirassy e Marco Cruz.

O onze inicial dos verde-rubros é o seguinte: Samu, Xavi Grande, Romain Correia, Madsen, Paulo Henrique Raphael Guzzo, Danilovic, Carlos Daniel, Simo Bouzadi, Adrian Butzke e Martin Téjon.

Quanto à formação da União de Leiria o técnico madeirense, Fábio Pereira, fez regressar a titular o madeirense Bernardo Gomes.

Quanto à formação da União de Leiria o técnico madeirense, Fábio Pereira, fez regressar a titular o madeirense Bernardo Gomes. A equipa é a seguinte: João Bravim, Maga, Zé Pedro, Victor, Pires, Jordan, Jair Matheus, Alberto Lottin, Bernardo Gomes, Juan Muñoz e Pablo Blanco.

Flávio Lima, de Lisboa é o árbitro do encontro, tendo como auxiliares Pedro Fonseca e Rodolfo Esteves. Paulo Barradas e Jonathan Babo foram os nomeados para o VAR.

De referir que à entrada para esta jornada o Marítimo ocupa o quarto lugar com 14 pontos, enquanto o União de Leiria é sexto com menos dois pontos.

