Madeira Ladies Open 2025 regressa à Quinta Magnólia para a sua VI edição

O Madeira Ladies Open regressa à Quinta Magnólia, no Funchal, de 9 a 16 de Novembro de 2025, para a sexta edição de um dos torneios de ténis feminino mais prestigiados do país e do circuito internacional.

Integrado no calendário da International Tennis Federation (ITF), com categoria W50, o evento reunirá algumas das melhores jogadoras do circuito mundial, incluindo atletas posicionadas dentro do top 150.

"A edição de 2025 volta a afirmar a Madeira como destino de excelência para o ténis profissional e para o desporto feminino de alto nível", destaca a Associação de Ténis da Madeira em comunicado de imprensa.

O torneio contará também com a presença das tenistas madeirenses Madalena Fernandes e Francisca Marote, que representarão a Região perante um público local e internacional.

A cerimónia de abertura está agendada para o dia 10 de Novembro, às 18 horas, na Quinta Magnólia. As finais de Pares e Singulares decorrerão nos dias 15 e 16 de Novembro, às 15 e 12 horas, respectivamente, no mesmo recinto.