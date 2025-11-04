Presidente do Marítimo admite vendas, mas "sem hipotecar" objectivos da equipa

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, admitiu hoje vender os passes de jogadores para manter as "contas equilibradas", mas "sem hipotecar" as aspirações desportivas do emblema quarto classificado da II Liga portuguesa de futebol.

À margem de uma cerimónia que serviu para celebrar os 75 anos da digressão do clube a África, o líder 'verde-rubro' falou na necessidade de manter a equipa de futebol competitiva para alcançar a subida de divisão, porém, dentro de um registo de equilíbrio financeiro.

"O Marítimo precisa de ter as suas contas equilibradas. Muitas vezes, para ter as contas equilibradas, é preciso vender jogadores, não há outro caminho", revelou Carlos André Gomes, na Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal.

Relativamente a possíveis reforços, o presidente insular referiu que é "difícil prever o que vai acontecer", uma vez que a "gestão tem muito a ver com o que se faz no momento", acrescentando que o técnico Vítor Matos terá sempre uma palavra a dizer.

"Se o treinador pedir para ter reforços, é porque há jogadores que não contam. Portanto, entre o que sai e o que entra, logo veremos o que é preciso", confidenciou.

O presidente dos madeirenses abordou ainda o falhanço nas negociações com o grupo REVEE, que pretendia adquirir 40% da SAD, por um valor inicial de 15 milhões de euros, tendo adiantado que há outras possibilidades em estudo.

"Existindo um novo investidor, há todo um período de análise que tem de ser feito. Mas não posso garantir quando vai acontecer. Estamos numa fase em que temos muitos interessados, mas ainda não existe a formalização desse interesse", notou.

O Marítimo disputa a II Liga portuguesa de futebol e, decorridas 10 jornadas, ocupa a quarta posição, com 17 pontos, a quatro do líder Sporting B.