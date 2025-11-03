Marítimo vence Oliveirense
O Marítimo venceu a Oliveirense por 2-0 em encontro da 10.ª jornada da II Liga. Carlos Daniel, aos 17 minutos, e Danilovic, aos 70, grande penalidade, marcaram os golos da equipa verde-rubra que, assim, regressou aos triunfos após três jornadas e que somou um empate e duas derrotas.
Com este triunfo, o Marítimo sobe provisoriamente ao terceiro lugar com 17 pontos, os mesmos do Torreense, que é segundo.
Na próxima jornada, o Marítimo recebe o Paços de Ferreira, encontro marcado para domingo, 15h30, no Estádio do Marítimo.