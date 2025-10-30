Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira é o “Rolls-Royce” da formação

No âmbito das comemorações do 58º aniversário da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, Fernando Figueiredo, o director, destacou o reconhecimento internacional da escola, comparando-a a um Rolls-Royce da hotelaria: “Quem nos visita, incluindo estrangeiros, diz muito frequentemente que aqui temos o Rolls-Royce da Hotelaria. Estamos numa escola de referência.”

O responsável começou por fazer uma resenha histórica, recordando que a escola foi inaugurada a 27 de Outubro de 1967, na Rua Conde Carvalhal, com o nome Escola Hoteleira Basco Machado, em homenagem ao professor que idealizou a sua criação. Ao longo das décadas, mudou-se para várias instalações, incluindo o Hotel Nova Avenida – actual Conservatório – Escola das Artes da Madeira - e a Quinta Magnólia, onde os alunos aprenderam em contacto directo com o público. Em 1996, foi inaugurado o edifício actual, construído de raiz para formação hoteleira, considerado na altura a melhor escola do país. Entre 1998 e 2003, passou a designar-se Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, retomando depois o nome actual.

O director destacou ainda a oferta educativa diversificada da escola, com cursos de nível 5, reconhecimento de competências através do Centro Qualifica e formações adicionais, nacional e internacionalmente reconhecidas, como guias de montanha. “Desde 2023, os nossos cursos são os mesmos das escolas de turismo de Portugal. Qualquer aluno pode fazer um semestre no continente. Estes cursos são reconhecidos nacional e internacionalmente”, afirmou.

Figueiredo frisou a importância da escola para a região: “Sem os parceiros e as empresas ligadas à restauração e hotelaria, não conseguiríamos chegar tão longe. Obrigado a todos os que proporcionam estágios de alta qualidade aos nossos alunos.” Quanto aos estudantes, salientou que chegam com idades entre os 14 e os 16 anos e saem com o 12º ano e qualificação profissional. “Estamos aqui para vos ver crescer — enquanto alunos e enquanto pessoas. Serão, certamente, óptimos cidadãos.”

Elsa Fernandes, encerrou os discursos, reforçando os elogios à comunidade educativa e à excelência do trabalho desenvolvido na instituição. “Aquilo que senti hoje foi o vosso trabalho, as competências que estão a desenvolver e a excelente relação com os professores e com a direcção”, afirmou, destacando a escola enquanto espaço de socialização: “Hoje foi possível ver como vocês convivem e se envolvem na comunidade. Continuem a acreditar na escola como local onde se pode formar e transformar vidas.”

A governante garantiu ainda o apoio do Governo Regional da Madeira e da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia aos alunos e aos projectos educativos, incentivando-os a construir o seu futuro e a serem cidadãos activos e participativos. Para concluir, Elsa Fernandes felicitou toda a comunidade educativa e desejou “um óptimo ano escolar e muitas felicidades pessoais e profissionais” a todos os envolvidos.