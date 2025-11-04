Escola da Torre distingue alunos com Prémios de Mérito Escolar

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, em Câmara de Lobos, realiza esta quarta-feira, 5 de Novembro, a Cerimónia de Entrega dos Prémios de Mérito Escolar, um momento dedicado ao reconhecimento do empenho e da dedicação dos alunos que mais se destacaram nos anos letivos 2023/2024 e 2024/2025.

A iniciativa, organizada pelo Conselho da Comunidade Educativa (CCE) em conjunto com o Conselho Executivo, terá lugar pelas 14h30 e contará com a presença da secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, do director Regional da Educação, João Costa e Silva, do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, da presidente da Junta de Freguesia, Filipe Freitas, do presidente da Casa do Povo, Sérgio Oliveira, e da presidente do Conselho Executivo, Zulay Freitas, entre outras entidades parceiras.

Durante a cerimónia serão entregues Prémios de Mérito, Prémios de Assiduidade, Prémios de Atitudes e Valores e Prémios de Excelência, distinguindo alunos que se evidenciaram não apenas pelo desempenho académico, mas também pelo comportamento, dedicação e espírito de entreajuda.

O programa inclui ainda um momento musical, dinamizado por alunos do Clube de Música da escola, e termina com um lanche-convívio e a tradicional fotografia de grupo.

Em nota emitida, a instituição de ensino realça que, com esta iniciativa, "reforça o seu compromisso com uma educação de qualidade, humana e participativa, centrada no sucesso e na valorização dos seus alunos".