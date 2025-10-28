Escola Básica da Torre acolhe professores europeus em mobilidade Erasmus+

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, através dos Cursos EFA e do projecto Erasmus+, acolhe entre os dias 27 e 31 de Outubro, um grupo de professores provenientes da Estónia, Eslovénia, Itália, Noruega e Espanha, no âmbito de uma mobilidade Erasmus+, dedicada à partilha de boas práticas sobre aprendizagem ao longo da vida, sustentabilidade e educação intercultural.

Esta mobilidade insere-se no projecto Erasmus+ (KA121) e vai ao encontro do projecto Educativo e do Plano Erasmus+, que valorizam a abertura à comunidade, a cooperação internacional e o desenvolvimento de competências-chave para o século XXI.

Ao longo da semana, os participantes terão oportunidade de observar práticas pedagógicas, participar em actividades com formadores e aprendentes adultos e conhecer projectos locais nas áreas das práticas verdes, sustentabilidade e literacia cívica, em articulação com várias instituições de Câmara de Lobos.

A iniciativa reflecte também o compromisso da escola com os valores e redes internacionais da UNESCO, nomeadamente a Rede de Escolas Associadas da UNESCO e a Rede de Escolas para a Educação Intercultural (REEI), nas quais a Escola da Torre integra projectos dedicados à educação para os Direitos Humanos, à interculturalidade e aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

"As partilhas de boas práticas previstas nesta mobilidade reforçam o papel da educação como motor de transformação social e de construção de comunidades mais justas, inclusivas e sustentáveis", reforça José Xavier Dias, coordenador dos Cursos EFA deste estabelecimento escolar.

Com mais de duas décadas de experiência em projectos europeus, a Escola da Torre tem vindo a afirmar-se como uma referência regional na educação de adultos, promovendo Cursos EFA, Formações Modulares e Cursos de Português Língua de Acolhimento (PLA), que integram práticas de cidadania, inclusão e valorização da diversidade cultural.