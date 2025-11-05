Escola da Torre realiza Cerimónia dos Prémios de Mérito Escolar

A Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre, em Câmara de Lobos, realiza esta tarde, pelas 14h30, a Cerimónia de Entrega dos Prémios de Mérito Escolar, uma iniciativa que celebra o empenho, a dedicação e o mérito dos alunos que se distinguiram nos anos lectivos 2023/2024 e 2024/2025.

Durante a cerimónia serão entregues os Prémios de Mérito, Prémios de Assiduidade, Prémios de Atitudes e Valores e Prémios de Excelência, reconhecendo o trabalho, o esforço e os valores que dignificam a escola e a comunidade educativa.

A cerimónia incluirá um momento musical, protagonizado por alunos do Clube de Música da escola, e terminará com um lanche-convívio e a tradicional foto de grupo.



O evento, organizado pelo Conselho da Comunidade Educativa (CCE) em conjunto com o CE, contará com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, do director regional da Educação, João Costa e Silva, do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, da presidente da Junta de Freguesia, Filipe Freitas, do presidente da Casa do Povo, Sérgio Oliveira, e da presidente do Conselho Executivo, Zulay Freitas, entre outras entidades parceiras.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião Plenária na Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h00 às 11h00 - Diocese do Funchal promove encontro ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social, sob o tema a 'A linguagem na comunicação eclesial', na Sé Catedral

- 11h15 - Reunião da 4ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infra-estruturas, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 13h15 - 2º Encontro de Alunos Falantes de Outras Línguas, no auditório da Escola Secundária Jaime Moniz

- 17h30 - Sessão de Encerramento do Programa Avançado de Gestão para Dirigentes e Técnicos de IPSS da Região Autónoma da Madeira, presidido por Paula Margarido, na Reitoria da Universidade da Madeira (pátio interior)

- 18h00 - Abertura da 10.ª Edição Madeira Piano Fest 2025, com recital a quatro mãos com Vasco Dantas (Portugal) & Congyu Wang (Singapura), no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 19h00 - Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto realiza concerto com o Duo Francisco Andrade & Wilson Correia, no Núcleo Histórico de Santo Amaro – Torre do Capitão.

CURIOSIDADES:

- Dia do Cuidador, Dia da Consciencialização do Stress, Dia Mundial da Sensibilização para o Risco de Tsunami e Dia Mundial do Cinema

- Este é o tricentésimo décimo dia do ano. Faltam 56 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1605 - É descoberta a "conspiração da pólvora", para destruição do Parlamento inglês, preparada por Guy Fawkes.

1817 - Começa, na Índia, a Guerra da Maharatta, contra a presença britânica.

1911 - A Itália anexa Tripoli e Cirenaica, atual Líbia.

1912 - O democrata Woodrow Wilson é eleito 28.º Presidente dos Estados Unidos. Prémio Nobel da Paz em 1919.

1914 - O Reino Unido anexa Chipre.

1921 - É fundada a Federação Portuguesa de Sports Atléticos.

1940 - Franklin Delano Roosevelt é reeleito Presidente dos Estados Unidos da América, para o seu terceiro mandato.

1962 - A Assembleia Geral das Nações Unidas propõe o termo das experiências nucleares a partir de 01 de janeiro de 1963.

1968 - Richard Nixon é eleito 37.º Presidente dos Estados Unidos da América, por escassa maioria.

1970 - É publicada a reforma da missa católica, aprovada no âmbito do Concílio Vaticano II do Papa João XXIII.

1977 -- Morre, com 51 anos, o jornalista e escritor francês René Goscinny, criador de Astérix, Lucky Luke e Humpa-pa, com Albert Uderzo.

1981 - Começa, em Madrid, Espanha a primeira Cimeira Ibero-Americana de cooperação económica.

1989 - Morre, com 86 anos, o pianista norte-americano nascido na Rússia Vladimir Horowitz.

1990 - A Comunidade Económica Europeia (CEE) rejeita, em bloco, negociações com o governo de Bagdad sobre os reféns retidos no Iraque.

1991 - O escritor José Cardoso Pires vence o Prémio Literário da União Latina, pelo conjunto da obra.

- Morre, com 68 anos, Ian Robert Maxwell, editor e político britânico nascido na Tchecoslováquia que construiu um império de comunicações internacionais.

1993 - É constituída a fundação denominada 'Lugar do Desenho -- Fundação Júlio Resende', em Gondomar.

1995 - Eduard Chevardnadze é reeleito Presidente da Geórgia, com 70 por cento dos votos.

1996 - William Jefferson Clinton, Bill Clinton, é reeleito Presidente dos Estados Unidos, com cerca de 50% dos votos.

- Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores é atribuído a Egito Gonçalves.

1998 - Morre, aos 64 anos, o advogado e fundador do PSD Fernando Brochado Coelho.

2004 - O plano do comissário europeu da Justiça e Assuntos Internos António Vitorino para as políticas de imigração e asilo é adotado pela União Europeia.

2005 -- Apresentação da iniciativa de formação profissional Novas Oportunidades para o envolvimento de 650 mil jovens e 1 milhão de trabalhadores activos em cursos técnicos e profissionais, até 2010.

- Fotógrafo Eduardo Gageiro recebe, na cidade de Lishui, China, o primeiro prémio da 11.ª Exposição Internacional de Fotografia Artística da China, o maior concurso de fotografia do mundo.

- Morre, com 79 anos, John Robert Fowles, escritor britânico, autor de "A Amante do Tenente Francês".

2006 - Termina em Montevideu a XVI Cimeira Ibero-Americana com a aprovação, por unanimidade, uma declaração sobre migrações, na qual apela aos Estados Unidos para que reconsiderem a decisão de construir um muro na sua fronteira com o México.

- O antigo líder da Frente Sandinista de Libertação Nacional e ex-Presidente Daniel Ortega é eleito, à primeira volta, Presidente da Nicarágua, vencendo o candidato apoiado pelos Estados Unidos.

- O antigo Presidente iraquiano Saddam Hussein é condenado à morte por enforcamento, por crimes contra a humanidade, pelo massacre de 148 aldeões xiitas de Doujail, em 1982. É decretado o recolher obrigatório em Bagdad e em duas províncias do país e encerrado o aeroporto da capital. A condenação à morte do antigo líder iraquiano é saudada por Londres, Washington e Teerão. A presidência holandesa da União Europeia pede que a pena de morte não seja aplicada e a Amnistia Internacional põe em dúvida a imparcialidade do processo. A Rússia considera o julgamento de Saddam um assunto interno do Iraque e a China não comenta.

- Morre, com 81 anos, Bülent Ecevit, poeta, jornalista e politico turco, antigo primeiro-ministro da Turquia.

2007 - Dezasseis mortos e 21 feridos, cinco deles em estado grave, é o balanço da colisão de entre um autocarro e um ligeiro, na A-23, próximo de Vila Velha do Ródão. O autocarro transportava alunos da Universidade sénior de Castelo Branco.

- O Supremo Tribunal Administrativo dá luz verde à co-incineração na cimenteira de Souselas, em Coimbra, contrariando as decisões do Tribunal Central Administrativo do Norte e do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra.

2008 - Barack Hussein Obama II, Barack Obama, é eleito 44.º Presidente dos Estados Unidos, tornando-se no primeiro Presidente negro. Obtém 52 por cento do voto popular, contra 46 por cento para o seu adversário republicano John McCain.

- A maioria socialista aprova em votação final global a proposta do Governo de nacionalização do Banco Português de Negócios, com os votos contra de todas as bancadas da oposição.

- Milhares de alunos manifestam-se em todo o país contra o Estatuto do Aluno, o novo modelo de gestão das escolas e os exames nacionais. Os protestos em Lisboa e Almada foram os mais significativos, reunindo mais de mil estudantes cada.

- O Estado norte-americano da Califórnia anuncia a aprovação em referendo da interdição do casamento homossexual, seis meses depois de uma iniciativa inicial de legalização.

- Morre, aos 82 anos, a atris Milú, nome artístico de Maria de Lurdes de Almeida Lemos, que ficou popularizada no cinema como a Luisinha de "O Costa do Castelo, participou em alguns dos mais populares filmes portugueses dos anos 1940 e 1950 e foi presença assídua na rádio portuguesa e no teatro de revista.

2009 - Um psiquiatra do exército norte-americano, major Nidal Malik Hasan, mata 13 militares a tiro, durante uma cerimónia a decorrer no Fort Hood, no Texas, a maior base do país, local de chegada e partida de militares em missão no Iraque.

2010 - Um avião da companhia aérea cubana Aerocaribbean cai numa zona montanhosa da região de Guasimal, na província de Sancti Spiritus, no centro de Cuba, matando os seus 68 ocupantes, entre eles 28 estrangeiros.

- Morre, com 79 anos, a cantora de ópera americana Shirley Verrett, ganhou fama nos palcos em papéis como Lady Macbeth, de "Macbeth", de Verdi, que apresentou no Scala de Milão em 1975. Depois dessa atuação, a crítica da ópera italiana a batizou de "A Callas negra".

2011 - O Benfica conquista pela primeira vez na sua história a Taça Continental de hóquei em patins, ao beneficiar da falta de comparência dos espanhóis do Liceo da Corunha, no Pavilhão Municipal de Monserrate, em Viana do Castelo.

2012 - Morre, aos 103 anos, Elliot Cook Carter, Jr., Elliott Carter, compositor norte-americano de música clássica, venceu o seu primeiro prémio Pulitzer em 1960 pelo Segundo Quarteto de Cordas e em 1973 voltou a ser distinguido com um Pulitzer pelo Terceiro Quarteto de Cordas.

2013 - O escritor angolano Ndalu de Almeida, Ondjaki, de 36 anos, com o romance "Os transparentes", vence o Prémio José Saramago 2013.

- Morre, com 87 anos, Luna Andermatt, cofundadora da Companhia Nacional de Bailado e a primeira professora de dança da coreógrafa e bailarina Olga Roriz.

2014 - A Espírito Santo Control S.A., 'holding' de topo da família no centro da polémica com o Grupo Espírito Santo, solicita a sua insolvência, que é aceite pelo Tribunal do Comércio do Luxemburgo.

- Marcos Freitas torna-se no primeiro jogador na história do ténis de mesa português a figurar no "top 10" da lista mensal da Federação Internacional, ao ser nono no mês de novembro.

- Morre, aos 93 anos, o guitarrista de flamengo francês Ricardo Baliardo, Manitas de Plata.

2015 - O Governo aprova um pacote de medidas para entrar em vigor a 01 de janeiro, incluindo os cortes salariais da função pública revertidos em mais 20% e a manutenção da sobretaxa de solidariedade mas reduzida a 2,625%.

2017 - O presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, entrega-se à polícia belga numa delegação do Ministério Público de Bruxelas. A justiça belga decide deixar em liberdade condicional, com medidas cautelares, Carles Puigdemont e os quatro ministros regionais que se encontram em Bruxelas, na sequência de uma ordem de detenção europeia.

- Um homem entra numa igreja batista em Sutherland Springs, no Estado norte-americano do Texas, e começa a disparar, matando 27 pessoas.

- Pelo menos 75 civis morrem num atentado do grupo extremista Estado Islâmico na região de Deir Ezzror, na Síria.

2018 - A fadista Marisa dos Reis Nunes, Mariza, vence Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2018, pelo "seu trabalho a favor do fomento das relações entre Portugal e Espanha".

2019 - A Ordem dos Médicos decide criar a figura do Provedor do Doente e incluir um magistrado no Conselho Superior, órgão que tem tutela parcial dos conselhos disciplinares, que avaliam processos e queixas sobre médicos.

2021 - O novo decreto sobre a eutanásia é aprovado no parlamento com os votos a favor de grande parte bancada do PS, do BE, PAN, PEV, IL e das duas deputadas não inscritas, bem como 13 deputados do PSD.

- A Assembleia da República aprova a Lei de Bases do Clima, que condensa orientações para a política climática portuguesa e admite a antecipação da neutralidade carbónica do país.

- O parlamento aprova em votação final global as alterações ao regime do teletrabalho, com os votos favoráveis do PS e do BE e a abstenção do PSD.

2022 - O chefe da diplomacia do Irão, Hossein Amir-Abdollahian, reconhece pela primeira vez que Teerão forneceu "drones" a Moscovo, e que o fornecimento aconteceu antes da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

2024 - O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, vence as eleições presidenciais, tornando-se o 47.º Presidente dos Estados Unidos.

PENSAMENTO DO DIA: