Escola dos Louros certificada com selo de excelência pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

A Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros foi distinguida com o Selo de Excelência no âmbito do projecto Certificação Escola EDUCAmedia, relactivo ao ano lectivo 2024/2025. A distinção foi atribuída pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Programa EDUCAmedia da Direção Regional de Educação, numa cerimónia realizada a 29 de Outubro.

Segundo comunicado, a escola alcançou a classificação máxima (A), resultado do trabalho desenvolvido na promoção da literacia mediática e digital e da integração crítica e criativa dos media no ambiente escolar.