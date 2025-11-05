Escolas madeirenses em destaque no projecto 'Geração Depositrão'

A Escola Básica e Secundária Doutor Luís Maurílio da Silva Dantas, na Madeira, destacou-se na 17.ª edição da Geração Depositrão, alcançando o 4.º lugar a nível nacional entre cerca de 500 escolas participantes. A informação foi divulgada em nota enviada às redacções pela organização do projecto.

A iniciativa, promovida pela ERP Portugal – Entidade Gestora de Resíduos Elétricos, Eletrónicos e Pilhas – em parceria com a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), visa sensibilizar a comunidade escolar para o correcto encaminhamento de resíduos elétricos e eletrónicos (REEE) e baterias (RB).

Na Madeira, 19 escolas participaram no projecto, promovendo acções de sensibilização e recolha de resíduos junto da comunidade educativa. A nível regional, o top 3 de escolas foi o seguinte:

Escola Básica e Secundária Doutor Luís Maurílio da Silva Dantas – 14.141 kg recolhidos (28,28 kg por aluno)

Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade – 3.039,5 kg (9,80 kg por aluno)

Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia – 1.505 kg (1,17 kg por aluno)

No total, a edição deste ano mobilizou mais de 317 mil alunos e resultou na recolha de cerca de 446 toneladas de resíduos em todo o país. As escolas participantes são premiadas com contrapartidas financeiras e outros incentivos, tendo em conta o peso total e per capita dos resíduos recolhidos, com especial destaque para os considerados perigosos, como televisores, equipamentos de frio e pilhas.

A directora-geral da ERP Portugal, Rosa Monforte, destacou o sucesso da iniciativa e apelou à continuidade da mobilização. “Os resultados alcançados na 17.ª edição demonstram o incrível empenho da comunidade escolar e o enorme impacto que esta iniciativa tem na circularidade da economia. Apelamos à sensibilidade de professores, pais e alunos: juntem-se a nós nesta missão! Cada passo e cada recolha de REEE e pilhas usadas fará a diferença no futuro de todos.”

A 18.ª edição da Geração Depositrão, referente ao ano letivo 2025-2026, já arrancou e está aberta a todos os escalões de ensino, desde o jardim de infância ao ensino superior, com o objectivo de superar as toneladas de resíduos recolhidas este ano.