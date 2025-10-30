O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência o Embaixador da República Argentina, Federico Alejandro Barttfeld.

No decurso deste encontro, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como a situação geopolítica atual e a importância do incremento das relações económicas e políticas entre Portugal e aquele país das América do Sul.

O embaixador teve ocasião de salientar a evolução muito favorável da situação económica e social da Argentina neste último ano, e de salientar a sua expectativa que, no actual contexto das relações económicas internacionais, o mercado argentino possa constituir uma excelente oportunidade para Portugal e para a União Europeia.

O Representante da República referiu a sua perspectiva sobre o enquadramento constitucional das Autonomias Regionais e sobre a atual situação socioeconómica da Região, e agradeceu o esforço do Embaixador para estreitar as relações entre o seu país e Portugal e, nesta ocasião em particular, com a Região.