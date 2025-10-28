Projecto 'Escola EDUCAmedia” atribui selos de excelência

Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia participa, amanhã (29 de outubro), pelas 10h30m, na cerimónia de entrega de certificações e Selo de Excelência do Projeto “Escola EDUCAmedia”, no âmbito do Programa EDUCAmedia, que terá lugar no Auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

O programa visa, como destaca a SRE, "promover a educação para os media nas escolas, incentivando a capacidade crítica e a criactividade dos alunos na produção audiovisua"l.

As escolas são certificadas com base em 4 níveis de classificação, de A a D e os critérios incluem a capacidade crítica dos alunos, a criatividade na produção de conteúdos audiovisuais e a integração de práticas de literacia mediática no ensino.

Serão atribuídos Certificados e Selos de Excelência a 27 estabelecimentos de educação e ensino da Região.