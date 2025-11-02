Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia participa em novos projectos ERASMUS+ em Itália

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, através do Clube Europeu, integra, mais uma vez, projectos de acreditação internacional no âmbito do programa ERASMUS+, desta vez em Andria, Itália.

"Esta mobilidade decorrerá de 3 a 7 de Novembro e, ao longo desta semana, a comitiva da HBG (composta por dois docentes e dez discentes) participará em formações, workshops e estágios que visam o alargamento e aprofundamento de conhecimentos e competências profissionais, sob os temas aglutinadores da sustentabilidade, inclusão e bem-estar. Paralelamente à formação dos alunos, esta mobilidade contempla também a formação de professores, no contexto de job shadowing", indica nota à imprensa.

Diz ainda que se tratando de um projecto de acreditação, "esta jornada integrará a formação de alunos, sempre com o foco na melhoria do sucesso escolar; no reforço de uma cultura de cidadania ativa, numa perspectiva inclusiva e responsável; na promoção do envolvimento da comunidade educativa na vida da escola; e na implementação de medidas que fomentem o envolvimento pessoal, profissional e organizacional da HBG".

E acrescenta: "Fundindo as vertentes educativas, culturais e sociais preconizadas pelo universo Erasmus, existirá, assim, a oportunidade de conhecer e absorver a cultura local através de visitas organizadas, nomeadamente a Andria; a Alberobello, para visitar os típicos trulli (exemplos de casas sustentáveis do passado); à pequena e bela cidade costeira de Polignano; a Bari, para visitar o castelo e a igreja de São Nicolau; aos marcos de Trani (catedral, basílica, castelo medieval, porto pitoresco, centro histórico e paisagens costeiras); bem como a Corato e à sua 'Terra Maiorum Cantina' – uma cooperativa agrícola com um lagar de azeite, bem como visitas a museus".

Por fim, refere que "com a participação nestes projectos internacionais, a HBG reitera o seu papel activo na cidadania europeia, proporciona experiências inesquecíveis aos seus participantes, fomenta aprendizagens em contextos extraescolares e reforça a sua internacionalização, bem como a projecção da região em contexto europeu".