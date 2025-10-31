Futuro da engenharia e da sustentabilidade em destaque na MadIT 2025

O Projecto PH8, criado por alunos da Escola Secundária Francisco Franco, destacou-se esta sexta-feira na MadIT 2025 como exemplo de inovação e sustentabilidade. Sob orientação do professor Jorge Monteiro, os estudantes Daniel Piloto Noia, João Francisco Fernandes e Rinat Vasilev apresentaram uma embarcação robótica autónoma capaz de recolher resíduos sólidos e líquidos do mar.

Segundo a nota de imprensa enviada, "a embarcação PH8 foi construída com materiais reutilizados, como alumínio e tubos de PVC, e integra sensores de temperatura e profundidade, um tapete rolante para recolher lixo e óleos. Com autonomia energética e capacidade para transportar cerca de 17 quilos de resíduos, o protótipo já realizou três missões marítimas, com o apoio da ARDITI."

Este projecto foi recentemente distinguido com uma Menção Honrosa na Mostra Nacional de Ciência 2025 e o Prémio Atlântico Júnior 2023.