Conheça os destaques da imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Produto de poupança preferido. Depósitos a prazo batem novo recorde"

- "Pais de crianças com cancro exigem mais apoios contra a doença"

- "Moreirense 1 FC porto 2. Dragão de combate segura liderança"

- "Eleições do Benfica. Mourinho decisivo nas contas de Rui Costa"

- "Sporting-Alverca. Ioannidis é trunfo para jogar na Taça da Liga"

- "Orçamento do Estado. Combustíveis trazem Salazar à conversa"

- "Escola da Amadora. Menina denuncia padrasto pedófilo"

- "Saúde. Medicina de Emergência forma em 22 áreas clínicas"

- "Pede explicações. Cartazes do Chega motivam protesto do Bangladesh"

- "Eleições argentinas. Milei recebe voto de confiança"

- "Tráfico de mulheres. Portugal na rota do crime de forças paramilitares"

Público:

- "Sem PRR, Portugal volta à cauda da Europa no investimento"

- "Entrevista a António José Seguro. É de esquerda? 'Por que me tentam arrumar em gavetas?'"

- "Argentina. Milei ganha autorização para continuar a usar a motosserra"

- "Mercado de trabalho. IA, envelhecimento e migrações exigem mais competências emocionais e sociais"

- "Louvre. Se queriam pedras de grande valor, os ladrões podiam ter escolhido melhor"

- "Geridos por privados. Imóveis públicos darão 10 mil rendas acessíveis até 2035"

- "Lei da Nacionalidade. Chega faz nova cedência para se aproximar do PSD"

- "Escolas de Lisboa. Câmara recua na restrição de menus vegetarianos"

- "Estatuto de refugiado. Associações denunciam atrasos nas regularizações"

Jornal de Notícias:

- "Alteração à lei não evita que ex-ministros criem empresas na área que tutelaram"

- "Moreirense 1-2 F. C. Porto. Quebra-cabeças. Deniz Gul garante vitória nos momentos finais de um jogo difícil em que os portistas até estiveram a perder"

- "Jogador agredido após reclamar nove meses de salários em atraso"

- "Voleibolistas do dragão somam pontos fora das quadras"

- "Montenegro rejeita proposta do PS para subir pensões mais baixas. Suplemento extraordinário só com folga orçamental"

- "Maia. Associação que acolhe crianças em risco de fechar. Verba do Estado é insuficiente: ainda faltam 50 mil euros"

- "Oliveira de Frades. Siemens vai despedir cem trabalhadores"

- "Música. Paulinho só pára quando 'não puder carregar o violão'"

Diário de Notícias:

- "Quase um milhão de utentes, mais 25%, à espera da primeira consulta"

- "Liderança. Líderes asiáticos elogiam Trump, o 'pacificador', a meio de tensão nos EUA"

- "Defesa. Há mais um candidato para substituir os caças F16 em Portugal: o Eurofighter da Airbus"

- "Cinema. Olhares do Mediterrâneo, o festival da resistência feminina"

- "Economia. Philippe Tibi: 'A revolução industrial é uma domesticação da força mecânica; a IA é uma domesticação da força cognitiva'"

- "Orçamento. Margem do OE 'é muito curta', não há extra nas pensões baixas, mas salário mínimo aumenta"

- "Lisboa. O jovem liberal que ganhou ao PS em Campolide ao fim de 16 anos: 'Não era fácil'"

- "Global Summit. Rangel: Governo olha para 'cooperativismo como uma afirmação da sociedade civil'"

- "Benfica. Voto de Diogo Manteigas é para Noronha Lopes, mas Vieira mantém-se neutro na 2ª volta"

Negócios:

- "Política ganha batalha das fusões na banca. Bruxelas quer concentrações, mas os Estados-membros resistem. Quatro países, quatro casos de influência governamental. Grandes bancos sim, não no meu país"

- "Luís Simões 'não está à venda' e tem pouca vontade de comprar"

- "Radar África. N'Gunu Timy admite ser solução para a crise no Príncipe"

- "Burger King ainda alimenta discórdia dentro da Ibersol"

- "Com 'margem mesmo curta', Governo tenta tirar espaço à oposição no Orçamento"

- "Fundos comunitários. Bazuca europeia fez pouco pelas empresas, diz relatório do TCE"

- "Energia. Bacalhau vai contribuir para lucros da Galp a partir de 2027"

O Jornal Económico:

- "Ferreira Leite defende Governo que investe 'o possível'"

- "Eurofighter. O consórcio europeu Airbus que fabrica o Typhoon quer estes aviões de combate a substituírem os americanos F-16 na Força Aérea Portuguesa. E quer identificar fornecedores portugueses para incluir no processo"

- "Galp só terá poço brasileiro a 100% em 2027"

- "Vitória em grande de Milei dá energia à direita europeia"

- "Sporting garante 225 milhões para investir no Estádio de Alvalade"

- "'A harmonização fiscal do IVA no setor agroalimentar é inadiável'. Centromarca. Nuno Fernandes Thomaz diz que a EY está a preparar um estudo sobre o tema"

- "Receitas da NOS sobem, mas falta de extraordinários faz lucro cair 9%"

- "IA no setor público pode acrescentar 1,2 mil milhões à economia"

- "Provável acordo entre Trump e Xi Jinping faz subir as bolsas"

- "Asseco quer ir às compras em Portugal no próximo ano"

O Jogo:

- "Moreirense 1-2 FC Porto. Deniz Golo. Dragões arrancam vitória com reviravolta e golpe de asa perto do fim. Samu marca de penálti e Gul carimba triunfo de cabeça"

- "Francesco Farioli: 'Adversários começam outra vez a temer o FC Porto'"

- "Benfica. Candidatos a contar espingardas. Rui Costa e Noronha Lopes trabalham na segunda volta. Manteigas apoia Noronha, Vieira não se manifesta"

- "Taça da Liga. Sporting-Alverca. 'Estamos a jogar com prazer'. Rui Borges destaca momento coletivo"

- "Mudança radical no onze com titulares a descansar"

- "Braga. Da rua à equipa principal. Toda a história de Fode Pascoal"

- "Hóquei em patins. Reportagem. Renato Garrido, campeão mundial, troca pista pelo ensino. 'Perdi a fome do treino'"

A Bola:

- "Moreirense 1-2 FC Porto. Dragão com Gul(a). Avançado turco entrou aos 74' e consumou a reviravolta aos 88' após Samu ter empatado de penálti"

- "Farioli: 'Sinto que os adversários voltaram a temer o FC Porto'"

- "Benfica. Rui Costa e João Noronha Lopes contam espingardas. Segunda volta das eleições é a 8 de novembro e candidatos procuram seduzir mais sócios. Luís Filipe Vieira não se compromete. João Diogo Manteigas vota na 'mudança fofinha' de Noronha, mas não vincula candidatura"

- "Sporting. 'Queremos muito ganhar este troféu'. Sublinha Rui Borges, que vai efetuar verdadeira revolução no onze. Taça da Liga. Sporting-Alverca"

- "'Somos uma equipa muito forte'. Garante David Moreira, um dos esteios do Sporting B, líder da Liga 2"

- "Arábia Saudita. Reencontro entre Jorge Jesus e Sérgio Conceição"

Record:

- "Sporting-Alverca. Muda tudo. Rayan Lucas pode ser a surpresa, João Muniz e Rodrigo Ribeiro à espreita"

- "Rui Borges.'Sei como eles trabalham, é uma oportunidade clara'"

- "Moreirense 1-2 FC Porto. Dragão de raça. Triunfo com reviravolta após desaire na Europa"

- "Mourinho. 'Voltei ao futebol graças ao Benfica'"

- "Eleições debate na BTV dia 6"

- "Entrevista. Futsal. Lúcio Rocha. 'Ganhar neste clube é uma coisa sem igual'"