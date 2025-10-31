Saúde em destaque na imprensa nacional

Bom dia. Sexta-feira, 31 de Outubro de 2025, e estas são as principais notícias publicadas nos jornais nacionais.

No semanário Expresso:

- "Vídeos de Ventura e Chega sobre ciganos e imigrantes vistos 43 milhões de vezes"

- "Tribeca Festival. O melhor do cinema mundial passa por Lisboa"

- "Crédito à habitação bate recorde histórico. Saiba como vão evoluir as prestações. Entrega de casas aos bancos recua para mínimo de 13 anos. Cuidados a ter na escolha de um empréstimo"

- "Reportagem na Grande Lisboa: 'Viajar nestes comboios é indigno'"

- "Rio de Janeiro: 'Ainda há corpos na mata por identificar'"

- "Juan Carlos critica Letizia e elogia Franco: 'Tinha por mim um sentimento paternal'"

- "Juntas médicas em risco de parar até 2026 por falta de verbas"

- "GNR declara que todos os dias há lanchas suspeitas no Guadiana"

- "Daniel Sampaio: 'A orientação sexual pode mudar'"

- "'Moderados são novos apátridas', diz Mesquita Nunes"

- "Lisboa-Madrid em cinco horas"

- "Álvaro [Santos Pereira, governador do Banco de Portugal,] escreve sobre poupança"

- "Francisco Balsemão homenageado"

No semanário Nascer do Sol:

- "Ex-ministra e mais 28 professores receberam milhares ilegalmente"

- "O dia-a-dia numa prisão portuguesa"

- "Vital Moreira: 'O Presidente da República não pode ser um elemento desestabilizador'"

- "Mariana Vieira da Silva. ISCTE anuncia doutoramento de 'Ministra da Presidência'"

- "União Europeia. Portugal é dos piores a transpor diretivas"

- "Marquês. Novas provas contra Sócrates"

- "Universidades dão espaço a negócios de compra de óvulos e esperma"

- "Fátima Lopes: 'O corpo para mim nunca foi um tabu, sempre joguei com a sensualidade'"

- "Museu de Etnologia. 'Racismo sistémico' abre guerra política"

- "BE. José Manuel Pureza é o senhor que se segue"

- "Carlos Zorrinho. 'Prefiro sopa de cação a ensopado de borrego'"

No Correio da Manhã:

- "Crise na habitação. Pensões mais baixas atiram reformados para quartos"

- "Aumentam pedidos de ajuda para acudir às despesas com casa"

- "Futuro do Benfica. Confronto'"

- "'Em quatro anos, Rui Costa não ganhou, não equilibrou as contas', João Noronha Lopes"

- "'O seu diretor de campanha ofendeu-me. Chamou a minha mãe à conversa', Rui Costa"

- "Sporting-Alverca. 'Quem não der à perna não joga contra a Juventus' [Rui Borges]"

- "Sondagem Intercampus/CM sobre presidenciais. Marques Mendes na frente e Ventura passa Gouveio e Melo"

- "Leitão Amaro diz que não teve desconto. Cunhado vende casa a ministro pelo preço que a comprou três anos antes"

- "Marquês. Juíza avisa advogado de José Sócrates: 'Acabou a brincadeira!"

- "Flores e velas. Cremação afunda negócios nos cemitérios"

- "Viseu. Jovem de 14 anos violada em grupo e filmada"

No Público:

- "Marcelo segura ministra e pede 'acordo de regime amplo' na Saúde"

- "Primeiro encontro em seis anos. Trump e Xi prometem cooperação, mas a desconfiança mantém-se"

- "Cinema. 'O Agente Secreto' e o fantasma de uma cidade chamada Recife"

- "Futebol português. Centralização de direitos de TV: já ninguém assume encaixe de 300 milhões"

- "Público na Escola. 'Com Efeito' e 'CREscendo' vencem Concurso Nacional de Jornais Escolares"

- "Justiça. Ex-director do Armamento julgado por abuso de poder"

- "Países Baixos. Rob Jetten, o líder liberal que derrotou a extrema-direita"

No Jornal de Notícias:

- "Disparam cirurgias no SNS feitas fora do horário de trabalho"

- "Aeroporto do Porto ganha 20 rotas de inverno"

- "Governo avança com inspeções periódicas aos tratores para travar onda de acidentes"

- "Benfica. Ataques pessoais e José Mourinho dominam debate entre Rui Costa e Noronha Lopes"

- "Halloween. Associações recusam adoção de gatos pretos para evitar sacrifícios"

- "Porto. Morreu a Dona Lurdes, rosto emblemático da Tasca da Badalhoca"

- "Braga. Perdoados polícias que atiraram beatas de cigarro para o chão"

- "Cultura. Luísa Sonza aquece Porto e Lisboa com êxitos musicais"

No Diário de Notícias:

- "Barómetro DN/Aximage. AD volta ao topo das intenções de voto. Chega recua. [Luís Montenegro] 32,4%. [José Luís Carneiro] 23,8%. [André Ventura] 21,9%"

- "Redução da despesa passará por regras para transporte de doentes e para medicamentos"

- "Segurança. 'Polícias identificam-se com farda e carteira profissional': PSP ignora recomendação da IGAI"

- "Concorrência. Medialivre avança com queixa para travar debates das presidenciais na RTP, SIC e TVI"

- "EUA-China. Trump e Xi chegam a acordo para suspender guerra comercial"

- "Violência. Clima de guerrilha no Brasil sai das ruas e entra nos gabinetes"

- "Processo. Real Madrid pede indemnização de 4,5 mil milhões à UEFA pelo boicote à Superliga"

- "Entrevista. Maria de Jesus Monge: 'É uma imensa responsabilidade ser a guardiã destes tesouros. O MNAA [Museu Nacional de Arte Antiga] é a casa de referência absoluta'"

- "Feira. O Salão do Chocolate é também do pastel de nata e de azeites"

No Negócios:

- "Tudo o que precisa saber sobre a poupança. Das casas às contas bancárias, das férias à reforma, conselhos para o aforro. Um guia para pagar prestação mais baixa ou entrar no mercado acionista"

- "T-Roc protege Autoeuropa da crise dos 'chips' da Nexperia"

- "Entrevista a Rafaela Ferraz. Na morte, não somos todos iguais"

- "BCE 'num bom lugar' sem mexer nos juros"

- "Banco de Fomento usa IA para o malparado"

- "Sondagem. Gouveia e Melo destronado na corrida às presidenciais"

No O Jornal Económico:

- "Lista negra afasta investimentos de países árabes"

- "A revolução do pronto a comer"

- "Só Chipre e Irlanda têm maior excedente do que Portugal"

- "Metade da ajuda ao Novobanco já foi recuperada"

- "Falta de peças ameaça projetos para hidrogénio verde"

- "Faturação da Century 21 ultrapassa os 100 milhões"

- "Japão cobra aos turistas taxa que atinge 56 euros por dia"

- "BCE mantém taxa de juro inalterada pela terceira vez consecutiva nos 2%"

- "Poupança e Fundos estão em análise com cadernos especiais"

No Record:

- "Unidos por Mourinho. Noronha Lopes e Rui Costa acreditam no título com o atual treinador"

- "Sporting-Alverca. 'Ou dão à perna ou não jogam', Rui Borges avisa que Juventus é só na 3.ª feira"

- "Entrevista. Adrien recebe Record de Ouro e faz balanço da carreira. 'Estou em paz, mas queria ter regressado ao Sporting'"

- "FC Porto. Dragão é fortaleza. Única equipa sem golos sofridos em casa nas Ligas Europeias"

- "Liga dos Campeões de futsal. Kairat Almaty 2-7 Sporting. Riga 1-6 Benfica. Portugueses já se apuraram"

No O Jogo:

- "Benfica. Choque frontal. Debate deixa claro que só José Mourinho é ponto de contacto entre os candidatos"

- "João Noronha Lopes: 'As críticas são objetivas, não faço ataques pessoais'"

- "Rui Costa: 'O que se tem assistido nas redes sociais é lamentável'"

- "Otamendi chegou aos 250 jogos: 'Tento sempre dar o exemplo'"

- "FC Porto. Defesa de betão. Dragões são a equipa europeia que menos oportunidades permite"

- "De Jong voltou ao relvado e pode ganhar ritmo na Taça"

- "Sporting-Alverca. 'Vamos jogar com a mesma energia'. Rui Borges perspetiva desafio diferente dos 5-1 da Taça da Liga"

- "Recurso por fecho de setor de Alvalade por isqueiro que atingiu Zaidu"

- "Reportagem. 'Vai haver batuque, mornas e funaná'. Cabo Verde estreia-se num Mundial e o entusiasmo é enorme. Marco Soares, antigo capitão da seleção, fala em momento histórico para o país"

E no A Bola:

- "Mourinho une o que os adeptos vão separar. Treinador encarnado é o único ponto de concórdia entre Noronha Lopes e Rui Costa"

- "Nuno Gomes: 'Só com uma mudança o Benfica vai voltar a ser grande'"

- "'É um clube muito importante na minha carreira', diz Nicolás Otamendi, que fez o jogo 250"

- "FC Porto. Kiwior, o defesa que muito dá ao ataque. Polaco assistiu para o golo de Gul que deu a vitória em Moreira de Cónegos e colocou 17 bolas no último terço"

- "Sporting-Alverca. Vira o disco... e muda a equipa. Três dias depois, leões e Alverca voltam a encontrar-se. Rui Borges vai recuperar os 'pesos-pesados', mas elogia os miúdos"

- "Estádio José Alvalade parcialmente interdito por um jogo. Leões já recorreram da decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol"

- "Ticha Penicheiro: 'Arriscar e viver sem arrependimentos'"