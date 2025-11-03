Projecto Marvel recolheu 15 mil fotografias de golfinho-roaz e baleia-piloto-tropical

O projecto Marvel atingiu um marco histórico, em Outubro deste ano, ao recolher obtidas mais de 15 000 fotografias para foto-identificação, sobretudo de golfinho-roaz e baleia-piloto-tropical, ambas espécies residentes na Madeira. No total, realizaram-se 20 dias de campanhas de mar, percorrendo-se 3.260 quilómetros a Norte e Sul da Madeira, durante os quais se registados 104 avistamentos de 9 espécies

Este foi um projecto iniciado em Janeiro deste ano, dedicado à protecção da vida marinha da Madeira, incluindo cetáceos, tartarugas marinhas e aves marinhas. Estes esforços esforços incluem a recolha de dados sobre espécies, avaliação do impacto humano e promoção da conservação através de workshops e acções de sensibilização.

Ao longo destes meses foram também recolhidos dados sobre as actividades humanas no mar e o seu impacto em cetáceos, tartarugas e aves marinhas. "Estes dados permitirão actualizar as estimativas de abundância e taxas de sobrevivência das espécies de cetáceos residentes para avaliar o seu estado de conservação e reportar à União Europeia no âmbito das Diretiva Quadro de Estratégia Marinha e da Diretiva Habitats. Os trabalhos de monitorização no mar da Madeira continuam em 2026", indica nota enviada à imprensa.

O projecto é financiado pelo Bestlife2030, um instrumento de financiamento do Programa LIFE da União Europeia para os Territórios ultraperiféricos e pelo Município de Machico. O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, RAM é parceiro do projecto.