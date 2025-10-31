Surfista madeirense encerra a época de 2025 com resultados de destaque

O jovem surfista madeirense António Marques, encerrou a época competitiva de 2025 com resultados de destaque nos circuitos nacionais de surf.

Em representação do Sporting Clube de Portugal, o atleta de 17 anos, terminou o Liga MEO Surf (circuito Open Nacional) na 20.ª posição e o Pro Junior (circuito Júnior Nacional) num excelente 9.º lugar.

Segundo a informação enviada, a última etapa do campeonato, disputada em Peniche, marcou o encerramento de uma época consistente, em que António demonstrou evolução técnica e maturidade competitiva frente à elite do surf português.