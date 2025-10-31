Surfista madeirense encerra a época de 2025 com resultados de destaque
O jovem surfista madeirense António Marques, encerrou a época competitiva de 2025 com resultados de destaque nos circuitos nacionais de surf.
Em representação do Sporting Clube de Portugal, o atleta de 17 anos, terminou o Liga MEO Surf (circuito Open Nacional) na 20.ª posição e o Pro Junior (circuito Júnior Nacional) num excelente 9.º lugar.
Segundo a informação enviada, a última etapa do campeonato, disputada em Peniche, marcou o encerramento de uma época consistente, em que António demonstrou evolução técnica e maturidade competitiva frente à elite do surf português.
Foi um ano de muito aprendizado e crescimento. Sinto que evoluí em cada etapa e estou motivado para continuar a trabalhar para alcançar melhores resultados no próximo ano António Marques, jovem surfista madeirense