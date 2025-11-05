Imaculado renova protocolo com a Associação Aura para apoiar projetos socioculturais

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e a Associação Aura assinaram, esta terça-feira, 4 de Novembro, o protocolo anual de cooperação, reforçando uma parceria enquadrada no desenvolvimento cultural e social da freguesia.

O documento foi subscrito pelo presidente da Junta, Pedro Araújo, e pelo presidente da direção da Aura, Luís Filipe França, que se fez acompanhar pela dirigente Isabel Andrade, num acto realizado na sede da freguesia.

O protocolo define um apoio financeiro até ao montante de mil euros, destinado à execução das atividades previstas no plano anual da associação, em conformidade com o Regulamento de Apoio ao Associativismo da Junta de Freguesia.

O apoio abrange iniciativas de promoção cultural, nomeadamente a construção e restauro de instrumentos tradicionais madeirenses, e a divulgação da primeira viola d’arame elétrica do mundo, um projeto pioneiro com relevância artística e identitária.

A Junta de Freguesia reconhece o trabalho contínuo da Associação Aura na preservação das tradições madeirenses e na promoção da inclusão social, destacando o projecto “Nós Somos”, que alia expressão cultural e participação comunitária.

O protocolo de apoio ao associativismo contempla ainda acções de apoio social e logístico a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, em articulação com os serviços competentes da Junta.

Para o presidente da junta, Pedro Araújo, este tipo de cooperação representa “um investimento na cultura e na coesão social, valorizando o talento e o património humano do Imaculado Coração de Maria”.

O autarca sublinha que a junta continuará a apoiar as associações locais que desenvolvem projetos com impacto positivo na comunidade, em linha com os eixos estratégicos Imaculado +Vivo e +Cultural e Imaculado +Social.