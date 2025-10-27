União Europeia renova sanções a terroristas islâmicos até outubro de 2026

O Conselho da União Europeia (UE) decidiu hoje renovar as sanções aplicadas aos grupos terroristas Estado Islâmico e Al-Qaeda até 31 de outubro de 2026, garantido estar "empenhado em combater a ameaça terrorista" no espaço comunitário.

Em comunicado, a instituição que junta os países da UE anunciou que "renovou as medidas restritivas autónomas da UE contra o Da'esh e Al-Qaeda e as pessoas, grupos, empresas e entidades a eles associados, prorrogando a sua vigência por mais um ano, até 31 de outubro de 2026".

Atualmente, esta lista de sanções, criada em 2016, abrange 15 pessoas e sete grupo, sujeitos ao congelamento de bens e à proibição de viajar para a UE, e complementa as medidas impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

"A UE continua empenhada em combater a ameaça terrorista que a Al-Qaeda, o Da'esh e as suas filiais regionais continuam a representar. Além disso, continua empenhada em tomar medidas decisivas contra aqueles que continuam a ameaçar a paz e a segurança internacionais, planeando, financiando e cometendo atentados terroristas e difundindo a sua propaganda terrorista mortífera em todo o mundo", referiu o Conselho na nota.