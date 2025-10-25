Junta do Imaculado desafia cidadãos a apresentar ideias para a freguesia

O presidente reeleito da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, que, juntamente com os restantes membros do executivo e da assembleia de freguesia, tomou posse esta tarde, no salão paroquial da localidade, prometeu dar continuidade ao projecto iniciado em 2021 e reforçar a aposta em “proximidade, inovação social e cidadania activa” durante o mandato 2025-2029. Para já, desafiou os cidadãos a assumirem maior participação na vida da freguesia.

“A força da nossa freguesia vai muito além dos órgãos autárquicos. Essa força está também na participação e no envolvimento de todos os nossos moradores. Cada morador é parte deste projecto. Cada morador pode e deve participar, propor, colaborar... É essa energia colectiva que pode transformar o Imaculado num verdadeiro território de cidadania activa. Por isso, deixo-vos um desafio: aproximem-se, façam parte, tragam ideias. A freguesia é de todos, precisa de todos e conta com todos”, declarou o autarca.

Foto Rui Silva/Aspress

Perante os membros da Assembleia de Freguesia (novamente presidida por Marsílio Aguiar), moradores mas também representantes institucionais (como o novo presidente eleito da CMF, Jorge Carvalho, e a secretária da Saúde, Micaela Freitas), Pedro Araújo agradeceu a “confiança inequívoca” expressa nas urnas a 12 de Outubro, sublinhando que a reeleição “não é um ponto de chegada, nem um ponto de partida”, mas a renovação de um projecto comum. “Começamos juntos e vamos continuar juntos”, afirmou, enaltecendo a dedicação da equipa da coligação Funchal Sempre Melhor (PSD/CDS), que voltou a conquistar a maioria na freguesia. “A maioria reforçada que alcançámos aumenta a nossa responsabilidade — a de sermos cada vez mais a voz e o rosto do nosso povo.” O autarca destacou que o novo mandato será pautado pela “humildade, dedicação e espírito de missão”, assegurando que “as decisões da Junta refletirão o rigor na gestão pública, o interesse coletivo e a proximidade” que distingue o Imaculado.

Durante o discurso, o presidente deixou ainda palavras de reconhecimento aos serviços administrativos, à equipa de higiene urbana, à Universidade Sénior e ao curso EFA – Educação e Formação de Adultos, projetos que classificou como “espaços de saber, partilha e valorização de diferentes gerações”. Também o Grupo de Actividade Física e Funcional foi destacado como “exemplo de vitalidade e espírito comunitário”. Dirigindo-se à população, Pedro Araújo reservou mensagens específicas para diferentes grupos etários. Aos seniores, expressou “profundo respeito e gratidão”, reconhecendo-os como “memória viva da freguesia e guardiões da identidade local”. Aos jovens garantiu a continuidade ao Plano Local de Juventude, reforçando o apoio às suas ideias e criatividade. Já às famílias, assegurou o compromisso da Junta em promover “segurança, espaços públicos acolhedores e serviços de proximidade”, para que “todas sintam que esta é uma freguesia onde vale a pena viver”.

Foto Rui Silva/Aspress

O autarca destacou a importância das instituições locais — escolas, casa do povo, clubes, grupos culturais e desportivos — e agradeceu à Paróquia do Imaculado Coração de Maria, anfitriã da cerimónia. Enalteceu ainda a colaboração com o Governo Regional, citando o Centro de Inclusão Social e a Escola Bartolomeu Perestrelo como exemplos de investimentos estruturantes, e deixou uma palavra de apreço à Câmara Municipal do Funchal pela “visão descentralizadora” que tem permitido “resultados concretos nas ruas, nas infraestruturas e nos serviços à população”.

Ao recém-eleito presidente da autarquia funchalense, Jorge Carvalho, Pedro Araújo expressou “estima e confiança”, desejando “um mandato pautado pelo reforço da cooperação institucional e pela ambição concretizada de fazer do Funchal uma cidade Sempre Melhor”.

No encerramento da intervenção, Pedro Araújo reafirmou o compromisso de liderança participativa e humanista: “Servir é a forma mais nobre de liderar. Governar é cuidar, é escutar, é transformar vidas e territórios”. O presidente da Junta reiterou a meta de tornar o Imaculado Coração de Maria “um modelo de proximidade, inovação social e cidadania activa”, onde “cada morador sinta que a sua voz conta e que a freguesia lhe pertence, com orgulho”.