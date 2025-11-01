 DNOTICIAS.PT
Associação Ornitológica da Madeira participou em campeonato internacional no Porto

A Associação Ornitológica da Madeira participou na 20.ª edição do Campeonato Internacional COM do Atlântico, em Balasar, no Porto. A comitiva madeirense era composta por meia centena de aves, que alcançaram vários prémios.

De acordo com nota à imprensa, as distinções são " motivo de enorme orgulho, gratidão e sentido de missão cumprida para toda a estrutura associativa". " Elas comprovam que a Madeira está viva e activa no panorama ornitológico nacional e internacional, com criadores de excelência, comprometidos com a qualidade, ética e preservação das espécies", aponta.

"Com esta nova página de conquistas, a Associação Ornitológica da Madeira reafirma-se como referência regional e nacional, inspirando as novas gerações de criadores a sonhar mais alto e a seguir o exemplo de dedicação, profissionalismo e amor pelas aves", considera a direcção.

Aliás, a associação congratula-se ainda com o reconhecimento de António Teixeira como novo Aspirante a Juiz na Secção I, pelo Colégio Nacional de Juízes. "Este feito representa mais um marco na aposta da Associação na formação e qualificação de novos quadros, essenciais à sustentabilidade e credibilidade do movimento ornitológico", diz.

Conheça os resultados:

  Alexandre Camacho
•⁠  ⁠5x Campeão Internacional
•⁠  ⁠3x Vice-Campeão Internacional
•⁠  ⁠1x 3.º Classificado
•⁠  ⁠Melhor Diamante Mandarim do Campeonato – 94 pontos

Daniel Bruno Sousa
•⁠  ⁠1x 3.º Classificado

João Paulo Olim
•⁠  ⁠2x  Campeão Internacional
•⁠  ⁠Melhor Melado Tenerifenho – 90 pontos

João Paulo Teixeira
•⁠  ⁠1x Campeão Internacional
•⁠  ⁠Melhor Bengalim do Japão – 92 pontos

João Fernandes
•⁠  ⁠1x  Campeão Internacional
•⁠  ⁠1x  Vice-Campeão Internacional
•⁠  ⁠1x  3.º Classificado  

