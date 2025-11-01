Associação Ornitológica da Madeira participou em campeonato internacional no Porto

A Associação Ornitológica da Madeira participou na 20.ª edição do Campeonato Internacional COM do Atlântico, em Balasar, no Porto. A comitiva madeirense era composta por meia centena de aves, que alcançaram vários prémios.

De acordo com nota à imprensa, as distinções são " motivo de enorme orgulho, gratidão e sentido de missão cumprida para toda a estrutura associativa". " Elas comprovam que a Madeira está viva e activa no panorama ornitológico nacional e internacional, com criadores de excelência, comprometidos com a qualidade, ética e preservação das espécies", aponta.

"Com esta nova página de conquistas, a Associação Ornitológica da Madeira reafirma-se como referência regional e nacional, inspirando as novas gerações de criadores a sonhar mais alto e a seguir o exemplo de dedicação, profissionalismo e amor pelas aves", considera a direcção.

Aliás, a associação congratula-se ainda com o reconhecimento de António Teixeira como novo Aspirante a Juiz na Secção I, pelo Colégio Nacional de Juízes. "Este feito representa mais um marco na aposta da Associação na formação e qualificação de novos quadros, essenciais à sustentabilidade e credibilidade do movimento ornitológico", diz.



Conheça os resultados:

Alexandre Camacho

•⁠ ⁠5x Campeão Internacional

•⁠ ⁠3x Vice-Campeão Internacional

•⁠ ⁠1x 3.º Classificado

•⁠ ⁠Melhor Diamante Mandarim do Campeonato – 94 pontos



Daniel Bruno Sousa

•⁠ ⁠1x 3.º Classificado



João Paulo Olim

•⁠ ⁠2x Campeão Internacional

•⁠ ⁠Melhor Melado Tenerifenho – 90 pontos



João Paulo Teixeira

•⁠ ⁠1x Campeão Internacional

•⁠ ⁠Melhor Bengalim do Japão – 92 pontos



João Fernandes

•⁠ ⁠1x Campeão Internacional

•⁠ ⁠1x Vice-Campeão Internacional

•⁠ ⁠1x 3.º Classificado