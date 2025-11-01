Associação Ornitológica da Madeira participou em campeonato internacional no Porto
A Associação Ornitológica da Madeira participou na 20.ª edição do Campeonato Internacional COM do Atlântico, em Balasar, no Porto. A comitiva madeirense era composta por meia centena de aves, que alcançaram vários prémios.
De acordo com nota à imprensa, as distinções são " motivo de enorme orgulho, gratidão e sentido de missão cumprida para toda a estrutura associativa". " Elas comprovam que a Madeira está viva e activa no panorama ornitológico nacional e internacional, com criadores de excelência, comprometidos com a qualidade, ética e preservação das espécies", aponta.
"Com esta nova página de conquistas, a Associação Ornitológica da Madeira reafirma-se como referência regional e nacional, inspirando as novas gerações de criadores a sonhar mais alto e a seguir o exemplo de dedicação, profissionalismo e amor pelas aves", considera a direcção.
Aliás, a associação congratula-se ainda com o reconhecimento de António Teixeira como novo Aspirante a Juiz na Secção I, pelo Colégio Nacional de Juízes. "Este feito representa mais um marco na aposta da Associação na formação e qualificação de novos quadros, essenciais à sustentabilidade e credibilidade do movimento ornitológico", diz.
Conheça os resultados:
Alexandre Camacho
• 5x Campeão Internacional
• 3x Vice-Campeão Internacional
• 1x 3.º Classificado
• Melhor Diamante Mandarim do Campeonato – 94 pontos
Daniel Bruno Sousa
• 1x 3.º Classificado
João Paulo Olim
• 2x Campeão Internacional
• Melhor Melado Tenerifenho – 90 pontos
João Paulo Teixeira
• 1x Campeão Internacional
• Melhor Bengalim do Japão – 92 pontos
João Fernandes
• 1x Campeão Internacional
• 1x Vice-Campeão Internacional
• 1x 3.º Classificado