Segurança rodoviária em foco no encontro do CDS-PP e Associação de Motociclismo da Madeira

O CDS-PP, na pessoa da deputada Sara Madalena reuniu, esta manhã, com o presidente da Associação de Motociclismo da Madeira, Colin Ferreira.

O objectivo do encontro foi aferir, junto da Associação, das suas sensibilidades no que concerne à segurança rodoviária. "Collin Ferreira, em representação dos motociclistas , demonstrou a sua preocupação, nomeadamente, no que diz respeito aos rails de protecção das vias de alta velocidade (via rápida e vias expresso) e aprofundamento da necessidade de utilização de capacetes válidos e outros equipamentos de segurança corporal", pode ler-se no comunicado.



Fruto da reunião, a deputada centrista, Sara Madalena, destacou os contributos colhidos, que complementarão a Proposta de Recomendação, que o partido irá apresentar na Assembleia Legislativa da Madeira, que visa aumentar a segurança dos motociclistas nas vias reservadas a automóveis.

A Associação de Motociclismo da Madeira tem uma valência de apoio às vítimas de acidentes e, no próximo dia 16 de Novembro, irá promover uma acção de prevenção aos motociclistas da Região, no âmbito do Dia Mundial das Vítimas de Acidentes de Viação.

Sara Madalena mostrou-se "satisfeita" com o encontro, cujos "contributos enriqueceram, sobremaneira, o documento de trabalho na forja".