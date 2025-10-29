Governo continuará a apoiar projectos que contribuam para o sucesso do sistema educativo

O auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, com capacidade para quase 200 pessoas, tornou-se pequeno para todos quantos quiseram participar na cerimónia de entrega de certificados e diplomas a formandos do Centro de Formação Profissional da Madeira e Centro Qualifica, realizado ao início da noite de terça-feira.

"Ao todo, foram entregues 338 certificados e diplomas a jovens que concluíram Cursos de Aprendizagem e Acções Capacitar no Centro de Formação Profissional da Madeira, bem como a adultos que finalizaram os processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), nas vertentes escolar e profissional", indica nota à imprensa.

E acrescenta: "No fundo, a concorrida cerimónia simbolizou o reconhecimento público do esforço e dedicação dos formandos e adultos, e reforçou, simultaneamente, a missão do Instituto para a Qualificação na vertente da promoção do desenvolvimento pessoal, profissional e social da população da Região Autónoma da Madeira".

Presente na iniciativa, a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, dirigindo-se aos presentes, relevou precisamente o alcance daquele momento.

Estes certificados e diplomas constituem mais uma etapa realizada com sucesso no vosso percurso escolar e percurso de vida. Agregam em si relevância e significado, tanto para as instituições de ensino, como para toda a comunidade educativa". Elsa Fernandes

A secretária deixou ainda um agradecimento especial ao profissionalismo de todos os docentes, às empresas parceiras e à confiança depositada pelas famílias no sistema educativo regional.

O Instituto para a Qualificação é uma instituição que tem sabido, desde a primeira hora, responder aos desafios específicos de uma população estudantil essencialmente vocacionada para a área técnica e profissional". Elsa Fernandes

Elsa Fernandes garantiu que o Governo Regional prosseguirá a aposta na formação e qualificação da população.

"A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia continuará a procurar as melhores respostas e a apoiar todos os projectos que contribuam para o sucesso dos seus formandos e para a melhoria contínua do sistema educativo regional", concluiu.