Cadela em mau estado resgatada por associação

Uma cadela que se encontrava trancada num apartamento e em mau estado foi resgatado pela associação Vamos lá Madeira.

Conforme a associação escreveu nas redes sociais, o animal viveu presa durante nove anos, não conseguia andar e estará cheia de ‘rastas’.

“No princípio foi nos dito que se tratava de um cão macho de nome Bolinhas pela senhora que cuidava deste animal, que não é a tutora e faz o que pode com a sua idade avançada e problemas graves de saúde. Quando foi resgatada, tinha quase 1 kg de pelo embaraçado e estava completamente negligenciada. Descobrimos que é uma menina já sénior”, escreveu na página de Facebook.

A ‘pipoca’ encontra-se internada e está em breve disponível para adopção.