Funchal acolhe I Congresso Regional da Associação Portuguesa dos Parques Empresariais

A Associação Portuguesa dos Parques Empresariais (APPE) organiza, nos dias 14 e 15 de Novembro, o seu I Congresso Regional, que terá lugar no Hotel NEXT, na cidade do Funchal. O encontro tem como tema central 'Sustentabilidade como vetor de inovação e competitividade' e reunirá representantes do sector empresarial, bancário e académico para debater os desafios e oportunidades da transição sustentável em Portugal.

A sessão de abertura, marcada para as 10h30 do dia 14, contará com intervenções da presidente da direcção da APPE, Isabel Caldeira Cardoso, do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida (presença a confirmar).

Ao longo do dia, o programa integra diversos painéis temáticos, entre os quais se destacam 'O Papel dos Bancos em Portugal na Transição Sustentável das Empresas – Boas Práticas', com a participação de representantes da Caixa Geral de Depósitos, Banco Santander e Crédito Agrícola; 'A Academia AICEP e a capacitação empresarial', apresentado por Magda Pereira, directora adjunta da Academia AICEP; e 'ESG: Conceitos e Benefícios para Parques Empresariais', a cargo de Tiago Carrilho, da BCSD Portugal.

O congresso incluirá ainda uma intervenção sobre o papel dos parques empresariais na autonomia da Madeira, pelo ex-deputado Guilherme Silva, e uma sessão sobre investimento e financiamento, com a eventual presença do presidente do Banco Português de Fomento, Gonçalo Regalado.

O encerramento oficial, às 15h05, será conduzido por Paulo Rios de Oliveira, da AICEP, Gonçalo Pimenta, da APPE, e José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia.

O encontro prossegue no dia 15 de Novembro com uma visita técnica ao Parque Empresarial da Madeira, seguida de um almoço de networking.

As inscrições estão disponíveis através do site oficial da associação, em https://appeportugal.pt/ onde os interessados podem consultar o programa completo e o formulário de inscrição.