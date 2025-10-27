IPMA renova aviso amarelo de chuva forte para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a colocar a costa Sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso amarelo por causa da chuva, que se prevê "por vezes forte", até às 00:00 horas de terça-feira, 28 de Outubro.

O IPMA emitiu também aviso amarelo de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora para a costa sul da Madeira e até 100 quilómetros por hora para as regiões montanhosas entre as 9:00 e as 18:00 de terça-feira.