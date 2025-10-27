Grandeza e luxo 'embelezam' Porto do Funchal
O Porto do Funchal amanheceu esta segunda-feira com a visita de dois navios: o gigante Azura e o exclusivo Ilma.
"Foi o Azura o primeiro a chegar, logo pelas 6 horas. O navio da Carnival, operado pela P&O UK, transporta 3.364 passageiros e 1.158 tripulantes, e vai permanecer no cais 2 do molhe da Pontinha até às 22 horas, altura em que segue viagem para Santa Cruz de La Palma", revela a APRAM.
Comandado pelo britânico Karl Andrew Shepherd, o Azura está a realizar um cruzeiro de 14 dias pelas Canárias e Madeira. A viagem começou no dia 18 de Outubro em Santa Cruz de Tenerife e tem no itinerário duas visitas ao Funchal. A primeira, na última segunda-feira (20 de Outubro) e a segunda, agora.
O navio tem 15 anos de serviço e custou 680 milhões de euros. Na sua capacidade máxima, pode acomodar 3.337 passageiros e 1.250 tripulantes. Foi remodelado em 2020 e construído nos estaleiros de Fincantieri, em Itália.
Já o Ilma, é um luxo flutuante. Está a realizar uma viagem de reposicionamento para as Caraíbas, onde vai operar nos próximos meses. Traz a bordo 493 pessoas a bordo (125 passageiros e 368 tripulantes), e é comandando pelo canadiano Darin Bowland. Entrou no Porto do Funchal às 7 horas, proveniente de Lisboa, e prossegue viagem às 18 horas, rumo a São Salvador.
Construído no passado, nos estaleiros franceses de Chantiers de l’Atlantique, integra o portfólio da Ritz-Carlton Yatch Collection, juntamente com o Evrima e o Luminara. Todos, vocacionados para cruzeiros de luxo.