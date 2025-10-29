Incêndio em camião encerra Viaexpresso da Camacha

Um veículo pesado incendiou-se esta tarde quando subia a Viaexpresso da Camacha, por volta das 14h25.

Segundo foi possível apurar, o fogo surgiu na zona do motor, alegadamente devido a sobreaquecimento, mas foi extinto pelo condutor com recurso a um extintor.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, tendo sido mobilizados para o local 10 bombeiros com uma viatura pesada de combate a incêndios, um veículo táctico-tanque e uma ambulância que não chegou a ser utilizada, dada a inexistência de feridos.

No entanto, apesar do fogo estar extinto, quando os bombeiros chegaram ao local verificaram que existia um enorme derrame de óleo nas duas faixas e a Viaexpresso foi encerrada ao trânsito.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.