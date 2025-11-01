Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Aumenta número de prédios devolutos. Cerca de 30 mil imóveis não tinham, em 2024, ligação activa à Electricidade da Madeira, um indício claro de abandono. Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos lideram o número de casas vazias. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Lixo marinho vale viagens. ‘The Trash Traveler’ inicia hoje uma nova viagem de bicicleta à volta da Madeira. As crianças participantes terão como prémio uma saída para observação de baleias.

Nova plataforma de mobilidade em Janeiro. Ministro das Infraestruturas revelou, no parlamento, que o reembolso será processado em 24/48h.

Fique também a saber que Albuquerque leva a Bruxelas preocupações regionais. Presidente do Governo tem encontro agendado com vice-presidente da Comissão Europeia. Dois secretários e presidente da SDM compõem a comitiva * Lisboa vai estender apoio do PRR à Região.

E, por fim, Grupo alemão regista 18 navios no MAR.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.