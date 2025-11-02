Papa pede intervenção da comunidade internacional na crise no país

O Papa apelou hoje a uma intervenção generosa da comunidade internacional na situação no Sudão, que ofereça assistência e apoio aos trabalhadores da ação humanitária e àqueles que enfrentam um "sofrimento inaceitável" naquele país do Norte de África.

Leão XIV, no final da oração do Ângelus na Praça de São Pedro, expressou tristeza pela situação vivida no Sudão, com violência indiscriminada contra mulheres e crianças, ataques contra civis, e graves obstáculos à ação humanitária que disse estarem a causar grande sofrimento.

"Isto é inaceitável para uma população já exausta após longos meses de conflito. Rogamos ao Senhor para que acolha os mortos, console os que sofrem e toque os corações dos responsáveis", disse, apelando a um cessar-fogo e à abertura urgente de corredores humanitários.

O Papa Leão XIV instou também a comunidade internacional "a intervir com generosidade decisiva para oferecer assistência e apoio".

A oração também foi dedicada à Tanzânia, devido aos confrontos após as eleições políticas que resultaram em inúmeras vítimas, apelando o pontífice a que sejam evitadas todas as formas de violência por todos, e seja seguido o caminho da paz.