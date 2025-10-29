Homem alterado provoca distúrbios na Rua Fernão de Ornelas

Um homem visivelmente alterado provocou há instantes distúrbios na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

Segundo alguns populares que dizem ter assistido ao sucedido, o indivíduo atirou lixo e algumas pedras de canteiros para um homem que estava a passar. Quando foi confrontado pelo mesmo, tentou agredi-lo, gerando-se ali uma zaragata entre ambos.

Foram os dois a correr pela rua, proferindo ameaças, o que chamou a atenção de lojistas e populares que admitiram estar preocupados com a situação.

Os populares pedem mais policiamento para travar estes comportamentos no coração da cidade.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local, mas já não encontraram ninguém.