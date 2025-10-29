Trabalhos de alargamento do tabuleiro da Ponte da Quinta começam amanhã

Começam esta quinta-feira, 30 de Outubro, os trabalhos de alargamento do tabuleiro da Ponte da Quinta, integrados na empreitada de reformulação do Nó da Cancela, informa em nota enviada a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas.

Esta intervenção levará ao condicionamento do trânsito rodoviário na Via Rápida, no sentido Machico-Ribeira Brava, entre o Nó do Caniço-16 e o Nó do Pinheiro Grande-14, mais especificamente na aproximação à zona de trabalhos situada junto ao Nó da Cancela-15.

"Durante o período de execução, que deverá prolongar-se por cerca de 10 meses, estarão em vigor algumas restrições, nomeadamente, o estreitamento das vias de circulação; a imposição de velocidade máxima de 60 km/h; a proibição de ultrapassagem a todos os veículos e a proibição de circulação de veículos pesados na via da esquerda", explica a secretaria.

Informa ainda que o ramo de acesso à Via Rápida, no Nó da Cancela-15, no sentido Machico-Ribeira Brava, estará interdito a veículos pesados.

Além disso, durante o período referido, o "trânsito rodoviário entre o Nó da Cancela-15 e o Nó do Pinheiro Grande-14, no sentido Machico-Ribeira Brava, será encerrado, uma a duas vezes por semana, em período nocturno, para permitir a realização de trabalhos específicos. As datas efectivas destes encerramentos serão marcadas conforme a real progressão dos trabalhos e divulgadas com a devida antecedência."

"A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas apela à compreensão da população pelos eventuais incómodos causados e apela ao cumprimento da sinalização de desvio que será instalada no local", remata.